Corona und Affenpocken «Wir hatten grossen Respekt vor der Aufgabe»: Kanton Basel-Stadt schliesst sein Impfzentrum – und zieht Bilanz Bald ist fertig. Nach diesem Freitag schliesst das Corona-Impfzentrum am Messeplatz seine Türen und wird abgebaut. Danach können sich Interessierte mitunter im Basler Universitätsspital impfen lassen.

Das Basler Impfzentrum schliesst am Ende der Woche definitiv. Bild: Juri Junkov

398 000 Impfungen wurden im Impfzentrum Basel am Messeplatz seit der Eröffnung im Dezember 2020 verabreicht – nochmals 14 000 waren es mit mobilen Equipen in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen. Das teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Mittwoch mit. Ab November 2022 bestand zudem ein Angebot an Impfungen gegen das Mpox-Virus (Affenpocken). Gegen dieses Virus kamen bisher rund 900 Impfdosen zum Einsatz.

«Im Januar waren es insgesamt rund 1330 Impfungen, im Februar dann noch rund 440, und in der ersten März-Woche noch 60 Impfungen, die im Impfzentrum verabreicht worden sind», sagt Sprecherin Anne Tschudin auf Anfrage. Die Nachfrage im Impfzentrum ist somit rückläufig. Am kommenden Freitag schliesst deshalb das Impfzentrum seine Türen. Im Anschluss folgt der Abbau.

«Sehr grosse Dankbarkeit über das Impfangebot»

Der Kanton zieht nach eigenen Angaben eine positive Bilanz. Das Interesse an Impfungen sei in Basel-Stadt sehr gross gewesen. Basel habe immer eine der höchsten respektive die höchste Impfquote gehabt, sagt Tschudin. «Besonders zu Beginn der Impfkampagne haben wir vonseiten der Bevölkerung eine sehr grosse Dankbarkeit über das Impfangebot gespürt.»

Für den Kanton war dies eine Herkulesaufgabe. «Wir selber hatten grossen Respekt davor, eine in dieser Dimension noch nie dagewesenen Impfaktion durchzuführen», sagt Tschudin weiter.

Sie fügt an, dass sich die Leute laut den Rückmeldungen im Impfzentrum wohl gefühlt hätten. Das «ruhige und gepflegte Ambiente» habe der Bevölkerung «Sicherheit und das Gefühl einer guten Betreuung» gegeben.

Infos zum Impfangebot Corona-Impfungen sind weiterhin und wie bisher in verschiedenen Apotheken und Hausarztpraxen sowie im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) möglich. Wer sich gegen Affenpocken impfen lassen will, kann das künftig im Universitätsspital Basel tun. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website des Unispitals. Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfehlen folgenden Risikogruppen eine Impfung: Männer, die Sex mit Männern haben, und Transmenschen mit wechselnden Sexualpartnern (präventiv). Personen, die aus beruflichen Gründen gegenüber Mpox-Viren exponiert sind (präventiv). Für enge Kontaktpersonen von am Mpox-Virus erkrankten Personen (exponiert).

