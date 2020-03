Corona-Virus könnte Albert Röstis Amtszeit verlängern: Findet SVP-Versammlung in Basel statt?

Die SVP hat eigentlich geplant, die Wahl des Nachfolgers von Parteipräsident Albert Rösti am 28. März in Basel durchzuführen. Allerdings sind seit Freitag Massenveranstaltungen wegen des Corona-Virus bewilligungspflichtig – Anlässe mit mehr als 1000 Personen bis Mitte März vom Bundesrat gänzlich verboten. «Die SVP wird am Montag ein Gesuch für die Durchführung unserer Delegiertenversammlung bei den Basler Behörden stellen», sagt SVP-Generalsekretär Emanuel Waeber zu «SonntagsBlick».

Die Partei rechne mit 500 bis 700 Delegierten. Gut möglich, dass die Basler Behörden die Durchführung untersagen. In diesem Fall bliebe Albert Rösti weiter im Amt, die nächste DV der SVP geht erst Ende August über die Bühne. Unverhofft verlängerte sich seine Amtszeit um fünf Monate. (mwa)