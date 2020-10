Coronakrise löst Ängste aus: Selbsthilfe-App soll Menschen in der Region Basel helfen

«Zuversichtlich in unsicheren Zeiten» heisst jenes der zehn Module, das am direktesten auf die Coronakrise eingeht. Schon im Introtext wird das klar: «Wir leben in einer seltsamen Zeit. Zu Beginn dieses Jahres dachte kaum jemand, dass wir in eine Corona-Krise geraten würden. Aber jetzt ist all das unser Alltag geworden: tagelang zuhause sitzen, strenge Regeln, Unsicherheit über Arbeitsplätze, über die eigene Gesundheit und die von anderen und über die Zukunft. Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie gerade in dieser Zeit zuversichtlich bleiben?»

Nach ein paar Klicks folgen Fragen und Beispiele, die helfen sollen, die eigene Situation zu ergründen: Etwa «Was geht in Ihnen vor?» Zur Auswahl stehen unter anderem: «Ich weiss nicht, was oder wem ich in der aktuellen Situation glauben soll», «Ich habe Angst durch die Corona-Krise» oder «Ich komme nicht damit zurecht, dass ich so lange drinnen bleiben muss». Ergänzt wird das Selbsthilfe-Modul mit Erklärungen und Ratschlägen von Ärzten und Psychiatern. Man solle sich auf das fokussieren, worüber man die Kontrolle hat oder man solle sich bewusst machen, dass Ängste, Unsicherheit und Hilflosigkeit durchaus natürlich sind und vorhanden sein dürften. Am Ende der Übung folgt noch ein Check, ob die «inneren Schutzfaktoren» aktiv sind.

Die App ist sechs Monate gratis

«Die Selbsthilfemodule geben den Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit in die Hand, sich Wissen anzueignen und dank entsprechenden Hilfsmitteln selbstverantwortlich gesund zu bleiben», sagt Anja Oswald, CEO der psychiatrischen Klinik Sonnenhalde in Riehen, zur bz. Die Klinik lanciert heute Dienstag über ihre schon im April gestartete Online-Therapie-Plattform Mind Clinic die Selbsthilfe-App Minddistrict mit zehn thematischen Modulen. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Basellandschaftliche Kantonalbank ist die Nutzung während der kommenden sechs Monate in beiden Basel kostenlos, wie die Klinik mitteilt. Zugang erhält man über die Mindclinic-Webseite der Sonnenhalde. Es ist zwar eine Registrierung notwendig, diese kann aber auch anonym geschehen. Die App kann im App Store heruntergeladen werden.