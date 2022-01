Coronavirus Basler Regierung verbietet Grossveranstaltungen in Innenräumen bis nach den Fasnachtsferien Wegen der sehr hohen Infektionszahlen und der Unwägbarkeiten der neuen Omikron-Variante können Grossveranstaltungen ab 1000 Anwesenden in Innenräumen bis nach den Fasnachtsferien (26.2. bis 12.3.) nicht stattfinden. Bereits erteilte Gesuche müssten widerrufen werden, teilt die Regierung am Donnerstag mit. Der FCB ist nicht betroffen, da die Spiele im Freien stattfinden.

Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen sind in Basel-Stadt bis nach den Fasnachtsferien verboten. Das Musical Theater Basel ist auch davon betroffen. Archiv Kenneth Nars

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt habe sich sich vom Gesundheitsdepartement über die aktuelle epidemiologische Lage und die gegenwärtig hängigen Gesuche für Grossveranstaltungen ab 1'000 Anwesenden in Innenräumen in den nächsten Wochen informieren lassen. Das teilt der Regierungsrat am Donnerstagmorgen mit.

«Aufgrund der aktuellen Situation mit einer sehr hohen Anzahl von Neuinfektionen und den Unwägbarkeiten der neuen Omikron-Variante hat der Regierungsrat eine Lagebeurteilung vorgenommen».

Die Regierung sei zum Entschluss gekommen, bis zum Ende der Fasnachtsferien keine Grossveranstaltungen ab 1’000 Anwesenden in Innenräumen zu bewilligen. Allfällig bereits erteilte Gesuche müssten widerrufen werden.

«Der Regierungsrat bedauert diese Entwicklung, ist aber der Auffassung, dass dies zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und weiteren systemrelevanten Branchen zwingend ist», steht in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Spiele des FC Basel sind nicht betroffen, da die Spiele im Freien und mit Schutzkonzept stattfinden. Für Grossveranstaltungen im Rahmen von nationalen Profi-Ligen sehe der Regierungsrat somit von kantonalen Einschränkungen ab. «Sichere Vorgaben auf nationaler Ebene wären jedoch wünschbar», so die Basler Regierung.

Grossveranstaltungen nach den Fasnachtsferien

Gesuche für Grossveranstaltungen mit Durchführungsdatum nach den Fasnachtsferien könnten eingereicht werden. Das Gesundheitsdepartement prüfe entsprechende Gesuche. Eine allfällige Genehmigung müsse unter dem Vorbehalt erfolgen, dass die epidemiologischen Voraussetzungen zum geplanten Durchführungszeitpunkt gegeben sind.

Schutzschirm für Grossveranstaltungen

Um die Durchführung von Anlässen mit überkantonaler Bedeutung zu unterstützen, können seit Mitte 2021 auf Basis von Art. 5 der Covid-19-Verordnung Publikumsanlässe im Sinne eines «Schutzschirmes» unter gewissen Voraussetzungen Entschädigungen für ungedeckte Kosten von Veranstaltungen ab 5000 Personen ausbezahlt werden. Organisatorinnen und Organisatoren von Veranstaltungen mit Durchführungsdatum nach den Fasnachtsferien können eine entsprechende Unterschutzstellung beantragen, sobald die Veranstaltung durch das Gesundheitsdepartement bewilligt worden ist (https://www.coronavirus.bs.ch/schutzschirm).

Stellungnahme zur Bundesverordnung Härtefallprogramm 2022

Weiter äussert sich der Regierungsrat zur Verordnung des Bundesrates zum neuen Härtefallprogramm 2022. Basel-Stadt begrüsse diese. «Aufgrund des Andauerns der Covid-19-Pandemie ist das weitere Engagement von Bund und Kantonen zur Abfederung von Notlagen bei Unternehmen notwendig», so der Regierungsrat. Sobald die neue Verordnung des Bundes vorliege werde der Kanton Basel-Stadt eine darauf aufbauende Verordnung zur Unterstützung der betroffenen Basler Firmen vorlegen.

Seinen Beitrag an die Härtefall-Unterstützungen werde der Kanton weiterhin aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit finanzieren. Aber:

«Nicht einverstanden ist der Regierungsrat mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Voraussetzung, wonach die Unternehmen zumutbare Selbsthilfemassnahmen zum Schutz der Liquidität ergriffen haben müssen, bevor sie Härtefall-Unterstützung bekommen. »

Diese Voraussetzung sei kein objektives Kriterium, sei sehr schwer zu überprüfen und sie könnte in den Kantonen und vom Bund unterschiedlich interpretiert werden. Zudem würde die Überprüfung der zumutbaren Selbsthilfemassnahmen bei den Kantonen zu einem massiven Mehraufwand führen, welcher die geforderte rasche monatliche Auszahlung von Härtefall-Unterstützungen verhindern kann, begründet die Regierung.