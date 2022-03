Coronavirus Wegen Corona-Fällen: Drei Regierungsräte aus den beiden Basel arbeiten im Homeoffice Anton Lauber (BL) und Kaspar Sutter (BS) wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Bei Monica Gschwind (BL) wurde ein Coronafall in der Familie festgestellt.

Monica Gschwind und Anton Lauber befinden sich in Isolation. Martin Toengi

Nach der Fasnacht und den Skiferien wurden in den beiden Basel Rekordzahlen bei der Anzahl positiv Getesteter gemessen. Betroffen sind auch die Regierungen der beiden Kantone.

Im Baselbiet wurde der Finanzdirektor Anton Lauber positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Isolation. Seine Regierungsratskollegin und Bildungsdirektorin Monica Gschwind arbeitet ebenfalls von Zuhause aus – das nach einem Coronafall in der Familie, wie das Regionaljournal Basel von SRF am Donnerstag berichtet.

Kaspar Sutter. Kenneth Nars

Zudem infiziert hat sich der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter. Wie der Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt am Donnerstagnachmittag auf Twitter schreibt, sei er seit dem Vortag mit mit leichten Symptomen in Isolation. Nach dem heutigen positiven Covid19-Nachweis arbeite er nun weiter im isolierten Homeoffice.