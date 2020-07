«COVCO-Basel»: Die neue Corona-Studie in den beiden Basel

Die gepante Langzeitstudie findet vom Juli bis Dezember dieses Jahres statt. Ausgewählt werden die Probanden in den kommenden Tagen nach dem Zufallsprinzip. An den Kosten beteiligen sich das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt und die Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirektion Baselland zu gleichen Teilen. Ort für die Durchführung der Studie ist das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut. Dies schreiben das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Baselland und SwissTPH heute in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Der Name der Langzeitstudie in beiden Basel lautet «COVCO-Basel». Forschungsgegenstand der Studie sind die Auswirkungen der Coronapandemie in der Region Basel. Geforscht wir in zwei verschiedenen Stichprobengruppen. Ziel sei es gemäss der gemeinsamen Medienmitteilung, die direkten und indirekten Auswirkungen der Coronaepidemie auf die Menschen und ihr Verhalten zu erfahren. Gleichzeitig wolle man auch aktuelle Aussagen zu der Seroprävalenz in der Bevölkerung erhalten.