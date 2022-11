Liveticker Der FCB kombiniert sich gegen Pyunik sehenswert zum 2:0

Der FC Basel tritt in der armenischen Hauptstadt Jerewan zum letzten Gruppenspiel der Conference League gegen den FC Pyunik an. Für Spannung ist gesorgt. Im besten Fall schnappt sich der FCB noch den Gruppensieg und zieht direkt in das Achtelfinale ein. Im schlechtesten Fall scheidet der FCB aus. Anpfiff in Armenien ist um 18:45Uhr.