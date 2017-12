Alte Bäume müssen weichen

Zwischen den bestehenden Wohnhäusern und dem geplanten Doppel-Hochhaus entsteht ein Durchgang. Weichen müsste hingegen ein Kindergarten sowie mehrere Bäume auf dem Grundstück. Genaue Informationen dazu seien in diesem frühen Projektstadium noch nicht vorhanden, sagt Meier. Sicher ist: Bevor die Bagger an der Horburgstrasse auffahren, wird sich der Grosse Rat mit dem Projekt befassen. Das 17-stöckige Hochhaus überragt die gemäss Zonenplan aktuell höchstens zulässigen fünf Stockwerke bei weitem. «Projekte, die von der Zonenordnung abweichen, wie beispielsweise ein Hochhaus, benötigen immer die Erarbeitung eines Bebauungsplans», sagt Aeberhard dazu.

Die Lage des neuen Wohnhochhauses mit gemäss Meier «idealer Verkehrsanbindung» grenzt direkt ans Stadtentwicklungsareal Klybeck Plus an. Dort entsteht auf einem ehemaligen Industrieareal von Novartis und BASF in den nächsten Jahren ein durchmischtes Stadtquartier mit Wohnungen, Arbeit, Freizeit, Kultur und Grünflächen. Dieses wird nicht von Grund auf neu gestaltet, sondern soll sich über einen längeren Zeitraum hinweg Schritt für Schritt unter Einbezug der bestehenden Bauten verändern, wie die Stadt 2016 in einer Mitteilung schrieb.