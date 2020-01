Critical Mass in Basel: «Es ist eine sehr offene Bewegung»

Die Bewegung nennt sich Critical Mass und hat ihren Ursprung in den USA. Dort haben sich 1992 erstmals Velofahrende getroffen, um auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Seit Juni 2019 finden die Velodemos auch in Basel statt. Die letzte Critical Mass setzte sich am vergangenen Freitag vom Petersplatz aus in Bewegung – mit dabei zwischen siebzig und hundert Personen. Die «Schweiz am Wochenende» hat mit zwei Teilnehmern gesprochen und sie gefragt, was ihre Motivation ist und welche Anliegen sie vertreten.

Wie lange sind Sie schon Teil von Critical Mass?

Rosa-Lin Meessen: Ich bin seit der ersten Critical Mass in Basel dabei. Die Velofahrten habe ich oft dokumentiert, das heisst ich habe gefilmt und fotografiert. Ansonsten fahre ich mit und helfe zum Beispiel beim «Corken» (blockieren von Strassenkreuzungen, Anm. d. Red.) oder bei der Kommunikation innerhalb der Masse. Dies dient massgeblich der Sicherheit, für die alle Teilnehmenden mitverantwortlich sind.

Armand Schmiedlin: Heute bin ich zum fünften Mal Teil der Critical Mass. Das heisst, ich war im Oktober 2019 zum ersten Mal dabei. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit Musik für ein attraktives und gemütliches Klima zu sorgen.