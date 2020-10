Der CSI Basel vom 7. bis 10. Januar 2021 ist abgesagt. Grund dafür sei die allgemein schlechte Entwicklung der Pandemiesituation und spezifisch auch die Situation in Basel, so die Organisatoren in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Aufgrund des Verbotes für Grossanlässe mit über 1'000 Besuchern sei eine seriöse Vorbereitung des Anlasses gar nicht möglich.

Der nächste CSI Basel findet voraussichtlich vom 13. bis 16. Januat 2022 statt.