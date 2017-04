Basels Velofahrer stehen derzeit im Gegenwind. Immer öfter wird das «rüpelhafte Verhalten» jener kritisiert, die über Trottoirs rasen, Fussgängern den Weg abschneiden oder rote Ampeln missachten. Ein Rüffel kommt erstmals selbst von Pro Velo. Mit einem Positionspapier ruft die Velolobby zur Disziplin auf (bz vom Freitag). Wie alle anderen müssten sich auch die Radfahrer an die geltenden Regeln halten.

Selbstdisziplin alleine scheint Beatrice Isler aber nicht mehr zu reichen. Deshalb fordert die CVP-Grossrätin von der Basler Regierung nun konkrete Massnahmen, wie die «Basler Zeitung» am Samstag schrieb. Ins Auge gefasst hat sie E-Bike-Fahrer, die sich nicht an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Isler weist dabei auf die neusten Unfallzahlen hin. Im 2016 kam es alleine in Basel-Stadt zu insgesamt 20 Unfällen mit E-Bikes. Ein Jahr zuvor waren es noch zehn. Schweizweit ist eine Zunahme von 23 Prozent zu verzeichnen. Das überrascht wenig, denn auch die Zahl der gekauften E-Bikes ist deutlich angestiegen. Dennoch will die Basler Kantonspolizei nun prüfen, wie Unfälle vermehrt verhindert werden können.