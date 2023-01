Cybersecurity Angriff auf Daten des Erziehungsdepartements: Hacker verlangten Geld Eine Hackergruppe gelangte an Computerdaten des Basler Erziehungsdepartements. Nach aktuellen Informationen sind nur wenige Daten betroffen.

Eine Hackergruppe gelangte an Computerdaten des Basler Erziehungsdepartements. Archiv bz

Einer Hackergruppe ist es letzte Woche gelungen, an Daten des Erziehungsdepartements (ED) zu gelangen. Daraufhin verlangten die Hacker Geld. Das teilt das ED am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. In den letzten Tagen seien Systeme überprüft worden, schreibt das ED. Dabei sei festgestellt worden, dass nur wenige Daten vom Hackerangriff betroffen seien. Jedoch wurde noch nicht geklärt, um welche Daten es sich beim Angriff genau handle.

Angegriffen worden sei «eduBS», ein Netzwerk, welches den Basler Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht und vom kantonalen Datennetz isoliert ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Hacker sich über eine präparierte E-Mail, welche geöffnet wurde, Zugang zu den Daten verschafften.