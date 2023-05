Cybersicherheit Droht nach Datenleck im Basler Erziehungsdepartement ein Cyber-Super-GAU? Nach Datenleck im Basler Erziehungsdepartement will FDP-Grossrat Christian Moesch von der Regierung wissen: Wie gut sind die Departemente vor Hackerangriffen geschützt?

1,2 Terabyte an Daten konnten aus dem edubs.ch-Netzwerk des Erziehungsdepartements unbemerkt abgezogen werden. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Vor knapp zwei Wochen gab das Basler Erziehungsdepartement bekannt, dass es Opfer eines Hackerangriffs geworden war. Cyberkriminellen war gelungen, sich Daten im Umfang von 1,2 Terabyte aus dem edubs.ch-Netzwerk anzueignen, welches sowohl von Fach- und Lehrpersonen als auch von Schülerinnen und Schülern genutzt wird. Diese Daten wurden im Darknet veröffentlicht, weil das Erziehungsdepartement nicht auf die Lösegeldforderung der Hacker-Gruppe einging.

Seitdem laufen die Ermittlungen und das Erziehungsdepartement hat auf seiner Website ein FAQ eingerichtet, in dem es die wichtigsten Fragen rund um den Hackerangriff beantwortet. Doch FDP-Grossrat Christian Moesch reichen diese Informationen nicht aus.

Er will in einer Interpellation von der Regierung wissen, wieso diese Attacke erfolgen konnte. Oder anders – gegenüber der bz – formuliert: «Wie war es überhaupt möglich, an Daten in diesem Umfang heranzukommen, ohne, dass eine Warnung ausgelöst wurde?»

Wie gut funktioniert die IT-Sicherheit in den anderen Departementen?

Das Datenleck im Erziehungsdepartement bereitet Moesch grosse Sorgen, verrät es seiner Meinung nach einen Blick auf den generellen Zustand des IT-Systems des Kantons. «Jedes Departement verfügt über seine eigene Informationstechnologie», sagt Moesch. Wie gut diese jeweils aufgestellt seien, wisse er nicht. Aber: «Was wäre, wenn das Finanzdepartement oder die Steuerverwaltung einen Angriff nicht abwehren könnten? Das wäre ein Super-GAU.»

Um das zu verhindern, nimmt der FDP-Grossrat es nun ganz genau und stellt der Regierung jede Menge detaillierte, sicherheitstechnische Fragen zum IT-System des Erziehungsdepartements und dem Vorgang des Hacker-Angriffs. Ausserdem erkundigt sich Moesch nach den Sicherheitsschulungen der Mitarbeitenden und er will wissen, was die Regierung unternimmt, um derartige Angriffe künftig auch bei anderen Departementen zu verhindern.