Dank Corona: Theater vom Basler Schauspiel-Ehepaar in den eigenen vier Wänden

«Noch nie hatten wir so volle Auftragsbücher», erzählt Salomé Jantz, «und auf einen Schlag war alles abgesagt.» Die Basler Schauspielerin erinnert sich an den 13. März, jenen Freitag, an welchem das Verbot für grössere Veranstaltungen in Kraft trat. Für sie sowie ihren Ehemann und Schauspielpartner David Bröckelmann bedeutete dies das Aus: vier Stunden vor der Erstaufführung.

An besagtem Abend hätte ihr neues Programm «Bröckelmann + Bröckelfrau – 19:57. Gleis 12» Premiere gefeiert. Eine Aufführung, in welche die beiden viel Zeit, Engagement und Geld gesteckt haben: «Nach der Absage fielen wir in ein Loch.» Jantz’ und Bröckelmanns Wochen des Lockdown erinnern an eine Achterbahnfahrt. Als sie realisiert hätten, dass sich der anfängliche Albtraum als Realität entpuppte, hätten sie begonnen, ihren Alltag anzupassen. Dabei habe man sich ständig zwischen der Gefühlswelt der eigenen Arbeitslosigkeit und jener der Entschleunigung bewegt. Lange Spaziergänge halfen, abzuschalten und loszulassen: «Wir kennen das Leimental nun in- und auswendig», lacht Jantz, «aber in der Natur kam die Kreativität Schritt für Schritt zurück.»

Not macht erfinderisch – und solidarisch

Die folgenden Wochen brachten eine bunte Sammlung an Projekten hervor. Nebst Radio- und TV-Auftritten hatte die 44-Jährige endlich Zeit, einen neuen Rundgang fürs aargauische Kloster Gnadenthal zu konzipieren. Und es entstand eine völlig neue Idee: «Theater unplugged» für Risikopatienten, die besonders unter den Quarantänemassnahmen litten. «Viele Künstler realisierten während des Lockdowns Social-Media-Unterhaltung. Da wir selbst nicht so gerne unterhalten ohne Publikum, kam uns der Gedanke, für Leute aufzutreten, die am meisten von der Krise betroffen sind.»

Gesagt, getan. Für den 77. Geburtstag einer Bekannten stellte das Schauspielpaar kurzerhand eine Openair-Vorstellung auf die Beine. Wenig später durften sie gar in einer Alterssiedlung für ein betagtes Paar auftreten, das gleichzeitig den 90. Geburtstag und den 68. Hochzeitstag feierte. Die Schwierigkeit an den Auftritten war das stete Spannungsfeld zwischen Besuchsverbot und Vereinsamung; zum Glück aber sei das Einhalten des Abstands dank des grossen Aufenthaltsraums kein Problem gewesen. Umso herzerwärmender war die Reaktion der Jubilare: «Ihrem Strahlen war anzusehen, dass es uns gelungen war, ein Licht in diese Höhle der Einsamkeit zu tragen.»

Gerne hätten Bröckelmann und Jantz das Projekt weitergeführt. Die Motivation für unentgeltliche Auftritte ziehen die beiden aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung gegenüber sozial Schwächeren. Salomé Jantz, deren eigener Vater im Pflegeheim wohnt, weiss wovon sie spricht: «Aus den Vorstellungen für Risikopatienten tanke ich unglaublich viel Energie.» Mit der allmählichen Lockerung verschiebt sich der Fokus des Schauspielpaares jedoch wieder auf ihr eigentliches Theaterprogramm, dessen Premiere jetzt auf September angesetzt ist. «Unser Ziel ist jedoch, das ‹Theater unplugged› beizubehalten und in Zeiten wie beispielsweise der Sommerflaute wiederzubeleben.»

Zuschauernähe in Post-Corona-Zeiten

In die Zukunft schaut Jantz mit Vorsicht. Zu Recht: Sowohl im Fauteuil-Theater als auch während der historischen Führungen, auf denen die Prominenz des Paars gründet, ist Zuschauernähe Programm. «Möglicherweise bleiben gewisse Auflagen noch lange bestehen», schätzt Jantz. Ob denn Hygienemassnahmen nicht der Inbegriff von Lustfeindlichkeit seien und künstlerisches Schaffen untergraben würden? «Ein Zuschauerraum voller Masken stelle ich mir alles andere als inspirierend vor», räumt Salomé Jantz ein. «Trotzdem hat das Verhalten in der Corona-Zeit gezeigt, wie sehr wir Menschen Gewohnheitstiere sind – ich denke da ans Aussterben des Handschlags.» Vorerst fokussiert sich die Schauspielerin aber auf nächsten Samstag: Dann findet der erste Stadtrundgang nach dem Lockdown statt.