Dank Lockdown online in der Brocki stöbern

In Zeiten des Coronavirus müssen sich viele neu erfinden. Das, was bisher funktioniert hat, klappt in vielen Fällen nicht mehr. Seit der Lockdown ausgerufen wurde, stehen viele vor einem grossen Fragezeichen. So auch die Brockenstube Irma&Fred, die sich normalerweise auf fünf Etagen ausbreitet. Nun ist sie geschlossen. Ein Zustand, der vor allem Mitarbeiter Shahed Staub zugesetzt hat. «Ich wollte unbedingt etwas machen, ansonsten wäre ich sechs Wochen arbeitslos gewesen.»

Gesagt, getan. Der Brocki-Mitarbeiter hat sich den Lockdown zu Nutzen gemacht und die Initiative ergriffen, die Brockenstube online aufleben zu lassen. Seit ein paar Tagen fotografiert er Stücke, die in den Regalen herumstehen und setzt die Bilder dann auf Internetseiten wie Tutti oder Ricardo. Damit will Staub zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: «So geben wir den Besuchern das typische Brockenstuben-Erlebnis wieder und gleichzeitig generieren wir Einnahmen - trotz Schliessung.»