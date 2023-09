Darlehen beantragt 300 Millionen Franken für den Campus Gesundheit: Basler Regierung will Unispital aushelfen Die Gesamtinvestition für die Neubauten Klinikum 2 und Klinikum 3 beträgt unter Berücksichtigung der Teuerung rund 1,7 Milliarden Franken. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat eine finanzielle Absicherung zur Realisierung des Bebauungsplanes.

So soll das Klinikum 3 aussehen. Visualisierung: zvg

Dem Universitätsspital Basel (USB) soll ein verzinsliches und rückzahlbares Darlehen über 300 Millionen Franken zur Realisierung der Neubauten Klinikum 2 Phase 1 (Turm) und Klinikum 3 gewährt werden. Das teilt der Basler Regierungsrat am Mittwochnachmittag mit.

«Der aktuelle Finanzplan des USB zeigt, dass die Investitionen langfristig tragbar sind», ist der Kanton überzeugt. Trotz umfassender Massnahmen würden über den langen Realisierungs- und Amortisationszeitraum jedoch Risiken bestehen, insbesondere in der langfristigen Tarifentwicklung. Aus diesem Grund haben der Verwaltungsrat und die Spitalleitung beim Regierungsrat die Gewährung eines Darlehens beantragt – Letzterer unterstützt den Antrag.

Der Regierungsrat beantragt ebenfalls, das Darlehen bei Bedarf teilweise oder ganz in Eigenkapital (Dotationskapital) wandeln zu können. Dies im Sinne einer Risikoabsicherung, sollte das USB zu einem späteren Zeitpunkt vor ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten stehen. Der Grosse Rat muss noch über das Vorhaben entscheiden.

Auswirkungen der Teuerung

Im Dezember 2020 haben das USB und der Kanton letztmals über die Strategie und die Ausbaupläne zum 2011 erstellten Masterplan breit informiert. Die Bebauung des sogenannten «Campus Gesundheit» ist das Generationenvorhaben, mit dem das Unispital über die nächsten 15 bis 20 Jahre seine Infrastruktur erneuert. Gründe dafür sind die seit Jahren steigenden Patientenzahlen sowie auf die zunehmenden ambulanten Behandlungsmöglichkeiten.

Auch beim Personal herrscht Not. Allein in der Nordwestschweiz müssten 9000 zusätzliche Pflegefachkräfte bis 2035 ausgebildet werden, sagte der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer (LDP) bei der Eröffnungsfeier des Campus Bildung Gesundheit am 8. September dieses Jahres.

Die Gesamtinvestition für die Neubauten des K2 und K3 beträgt rund

1,7 Milliarden Franken. Das sind 300 Millionen mehr, als es zuletzt hiess. Als Grund für die gestiegenen Kosten gibt der Kanton die Teuerung an. Das Unispital wird für die Realisierung etwa 900 Millionen Franken an Fremdkapital benötigen, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter. Der restliche Finanzierungsbedarf wird mit selbst erarbeiteten Mitteln finanziert.

Parallelen zum Felix-Platter-Spital

Im März wurde bekannt, dass der Kanton Basel-Stadt sein Dotationskapital am Felix-Platter-Spital um 92,5 Millionen Franken verringert. Dies, weil der Neubau für die Universitäre Altersmedizin die Rechnung des Spitals zu stark belastet.

Das Desaster hatte sich abgezeichnet. Die Finanzkommission des Grossen Rates hatte sich vorab kritisch mit der Wertberichtigung beim Felix-Platter-Spital (FPS) um 96 Millionen Franken befasst. In ihrem Bericht zur Jahresrechnung des Kantons stellte sie den Bauentscheid nachträglich infrage. (aib)