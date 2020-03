Das 12. Europäische Jugendchor-Festival Basel wird abgesagt

In den letzten Tagen zeichnete sich jedoch mehr und mehr ab, dass Ende Mai die Anreise von Chören aus zwölf europäischen Ländern und der Inneren Mongolei in die Region Basel, weder vertretbar noch durchführbar ist. Das Festival sowie die eingeladenen Chöre gehen davon aus, dass Verbote grosser Veranstaltungen, Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften auch im Mai noch gültig sein werden. Viele der eingeladenen Chöre mussten auf Grund der aktuellen Situation auch bereits ihre Probetätigkeit unterbrechen und können sich deshalb nicht ausreichend auf ihre Auftritte vorbereiten, wie das OK des Festivals am Dienstag mitteilt. Zudem wird die Unterbringung der gegen 600 Jugendlichen in lokalen Gastfamilien auch Ende Mai kaum verantwortbar, resp. durchführbar sein. Die Trauer und Enttäuschung über diese Entwicklung ist bei den Chören wie bei den vielen Freiwilligen und Mitwirkenden gross. Trotzdem wird der Entscheid begrüsst und solidarisch mitgetragen.