Das Basler Rhybad Breite wird breiter

Eine solche Erweiterung des Rheinbads steht seit Jahren zur Debatte. Das Rheinbad Breite, das 1898 als vierte öffentliche Badeanstalt Basels eröffnet wurde, hatte immer wieder mit Besucherrückgängen und -anstiegen umzugehen. Da in den 1980er- und 1990er-Jahren die Besucherzahlen stark zurückgingen, wurde das Bad im Jahr 1994 auf fast die Hälfte verkleinert. Nun soll die heutige Fläche wieder auf die ursprüngliche Grösse erweitert werden.

80 neue Liegeplätze und mehr Kursangebote

Die Basler Regierung nimmt mit ihrem am Dienstag bewilligten Ratschlag ein langjähriges Anliegen der Quartierbevölkerung auf. Dieses ist 2016 über einen breit abgestützten Vorstoss in den Grossen Rat eingebracht worden. Grund für die Sanierung des Bades ist einerseits der erneute Anstieg an Rheinschwimmern, andererseits die mangelhafte Infrastruktur des Bads. Wie der Kanton schreibt, sei diese «in die Jahre gekommen» und entspreche nicht mehr heutigen Anforderungen. Wie aus der Mitteilung des Kantons hervorgeht, werden die heutige Liegefläche und die Garderoben saniert.

Die Arbeiten, die 2021 abgeschlossen sein sollten, führen zu einer Verdoppelung der heutigen Fläche des Rheinbads. Nebst einem grossen Deck sollen auch 80 neue Liegeplätze geschaffen werden. Auf der Höhe des Bermenweges sollen zudem weitere Aufenthaltsflächen für Badegäste entstehen. Das Erweiterungsprojekt soll das Rheinbad für die Quartierbevölkerung attraktiver machen, schreibt Projektmanagerin Esther Righetti. Der Kanton möchte die neue Plattform vermehrt auch für Kurs-, Bewegungs- und Gesundheitsangebote zur Verfügung stellen.

Seit seiner Einweihung musste das Rheinbad schon mehrmals gerettet werden. In den 1970er-Jahren überlegte sich der Kanton noch, das Bad ganz abzureissen, da es als überflüssig angesehen wurde und die Wasserqualität nicht zum Baden genügte.

Später war es die durchgerostete Eisenkonstruktion, welche die Existenz des Bades bedrohte. Retterin in der Not war im Jahr 1994 zuletzt die Christoph Merian Stiftung, welche die Sanierung finanzierte und die erneute Eröffnung des Bades ermöglichte. Die Finanzierung des neusten Projekts ist indes bereits geklärt: Die Kosten belaufen sich laut Kanton auf geschätzt rund 3,3 Millionen Franken. Er beantragt dem Grossen Rat 2,46 Millionen für die Projektierung und die Ausführung. Die übrigen Kosten übernimmt der Verein Rheinbad Breite. (mél/sda)