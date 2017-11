Wie aus einem Baugesuch hervorgeht, werden die Räumlichkeiten an der Steinentorstrasse 8 zu Gewerbelokalen umgebaut. Das bedeutet das Ende für das Kino, das seit fast 57 Jahren dort untergebracht war und in dem zuletzt vor allem Kinder- und Familienfilme, am Abend aber auch Kassenschlager für jedermann, gezeigt wurden.

Der Rückbau des Kinosaals ist in Auftrag gegeben

Das Architekturbüro Merki Schmid hat von der UBS Balintra den Auftrag bekommen, den Kinosaal, in dem 433 Besucher Platz haben, zurückzubauen. An seiner Stelle sollen nutzungsneutrale Gewerbeflächen entstehen. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt vergeben werden und individuell an die Bedürfnisse der neuen Mieter angepassbar sein. Bis es soweit ist, dürfte allerdings noch reichlich Zeit vergehen.