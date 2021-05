Seit 2012 begleitete die «Neue Gruppe Bahnhof» die Entwicklungen am Bahnhof Basel SBB und setzte sich dabei gemäss eigenen Angaben für die Bedürfnisse der Nutzer und Nachbarn des Bahnhofs ein. Am Montag wurde an der Generalversammlung die Auflösung der Gruppe beschlossen, nachdem Präsident Oswald Inglin und Vorstandsmitglied Beatrice Isler zurückgetreten waren. Die Gruppe geht neu in der Planungsgruppe Gundeli auf, die sich ebenfalls um die Belange der Entwicklung im Gebiet Bahnhof kümmert und Anliegen aus der Bevölkerung an die Verantwortlichen heranträgt. (tgf)