Ein Pferd, das am Cortège eine Chaise gezogen hatte, war am Steinenberg auf einer Steinplatte ausgerutscht und gestürzt. Es konnte erst wieder aufstehen, nachdem es Helfer von der glitschigen Stahlplatte weggezogen hatte. Ein Video kursierte in den sozialen Medien und sorgte für heftige Reaktionen, vor allem bei Tierschützern.

Heftige Reaktionen

Der Einsatz von Pferden am Fasnachtsumzug gibt in Basel immer wieder Anlass zu Diskussionen. Letztes Jahr waren die Regeln verschärft worden.

Neben dem Unfall am Cortège wurden am Fasnachtsmontag keine gröberen Vorfälle verzeichnet. Die Polizei sprach in einer Mitteilung vom Dienstag von einem vergleichsweise erfreulich ruhigen Fasnachtsauftakt mit nur wenigen Schlägereien und Streitigkeiten. Die Sanität musste bis zum Dienstagmorgen fünf Einsätze in Zusammenhang mit der Fasnacht leisten, dies vorab wegen übermässigem Alkoholgenuss.