Rückschlag für Lachs-Rückkehr

Mit dem Siegeszug der Grundeln aber nimmt vor allem eine andere Thematik eine neue Wendung. Das Projekt der Lachs-Rückkehr erleidet einen Dämpfer. Bislang zielten die Bestrebungen vor allem in eine Richtung: Die Gewässer der Region verbinden, Fischaufstiege ermöglichen und dem Lachs Laichgebiete erschliessen. «Die Grundelplage hat eine völlig neue Ausgangslage geschaffen», sagt Jost Müller Vernier, Geschäftsführer vom regionalen WWF-Ableger.

«Inzwischen sind wir fast froh, dass es nicht so schnell voranging mit neuen Umwegen um Wasserkraftwerke.» Konkret die Birs, die Wiese aber auch der Rhein haben an einigen Stellen noch keine für die Fische optimalen Alternativen als der wenig aussichtsreiche Weg durch die Turbinen.

Dabei hatte sich auch Basel-Stadt während Jahren dafür eingesetzt, dass der Salm hier wieder heimisch wird. Nun sind auch die letzten Kraftwerke in Frankreich daran, einen möglichst lückenlosen Aufstieg vom Atlantik bis zu Ergolz, Wiese und Birs zu schaffen. «Die internationale Kommission zum Schutz des Rheins hat es sich zum Ziel gesetzt, den Lachs bis 2020 wieder definitiv anzusiedeln.

Wir sind optimistisch, dass dies gelingt.» Zwar haben in den vergangenen Jahren vereinzelte Exemplare für Aufsehen gesorgt. Diese sind aber vielmehr als einzelne Glückspilze zu verstehen, die aus dem enormen Besatz entsprungen sind und wundersam die Adoleszenz erreicht haben.

Müller Vernier sieht nun die Fischtreppen als Chance, die Grundeln einzudämmen. Lange wurde die Selektion der Fische an diesen Aufstiegsmöglichkeiten kritisiert, «nun könnte aber dies eine Chance sein, die Grundeln an ihrem weiteren Ausbreiten zu hindern», sagt er. Beim Kraftwerk Birsfelden etwa werden bereits Fischreusen in den Treppen eingesetzt. Allerdings vor allem, um die Wanderung der Fische zu beobachten.

Morgen findet um 18.30 Uhr im Unternehmen Mitte, 1. Stock, eine Podumsdiskussion zur Rückkehr des Lachses statt. Mehrere Experten beraten zudem Rezepte gegen die Grundelplage.