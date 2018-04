Sie gehörten zur festen Tradition der Muba: die Kälber, Ziegen und Schweine auf dem Messeplatz. Sie waren die Lieblinge der Kinder, die sie ausgiebig streichelten, ob die Tiere wollten oder nicht. Diesen Hauch Landwirtschaft hat die Muba-Leitung nun gestrichen. Für Daniel Nussbaumer passt das Angebot nicht in sein Konzept einer urbanen Messe. «Was nicht heisst, dass die Landwirtschaft als Thema verschwunden ist», so der Muba-Chef. Sie findet sich im Genussbereich, in dem stark auf regionale Produkte gesetzt wird. Man kann die Tiere zwar nicht mehr streicheln, aber immerhin noch essen.

_________