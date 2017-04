Das Quiz zur Fantasy Basel Fremde Wesen, Spiele-Neuheiten, Fifa-Weltmeister, Ausstellungen, Zombie-Make-Up oder Weltraum-Essen, um nur einen Bruchteil der Verlockungen zu nennen: die Angebote der 3. Swiss Comic Con, die vom 29. April bis zum 1. Mai in der Messe Basel stattfinden wird, sind schier unendlich.

Wir haben einige Schmankerl für Sie herausgepickt und stellen sie Ihnen in unserem Quiz vor. Keine Angst, dafür müssen sie noch nicht an einer Comic Con gewesen sein. Ein bisschen Popkultur-Wissen sollte ausreichen. ;)

Möge die Macht mit Ihnen sein!

Bleiben wir doch zu Beginn im Star Wars Universum: Nicht nur die Schweizer Delegation der 501st Legion («ein globaler Star Wars Fan-Club») wird in Basel zu Gast sein und sich und die Geschichte von Star Wars vorstellen (Halle 2.1 Stand 342), am Stand nebenan (343) werden auch zwei waschechte galaktische Sattelschlepper zu sehen sein. Wissen Sie noch wann der erste Film (Episode V) der Star Wars Saga in die Kinos kam?

Die Gaming-Szene boomt, das merkt man auch an der Fantasy Basel. Die Halle 2.0 steht ganz im Zeichen der Spiel-Konsolen, zwei der bekanntesten Spiele-Hersteller (Nintendo und PlayStation) stellen ihre neusten Errungenschaften vor. Wissen Sie was Nintendo übersetzt heisst?

Mit August «Agge» Rosenmeier kommt ein waschechter – zweifacher – World Champion an die Fantasy Basel. Der 24-jährige Däne wurde sechs Mal dänischer Champion und vier Mal skandinavischer Meister – im FIFA spielen. Was ist Fifa eigentlich?

Dass es verschiedene Comic-Universen gibt, dürfte hinlänglich bekannt sein. An der Fantasy Basel werden nun weltexklusiv die Originalkostüme von «Wonder Woman» ausgestellt. In welchem Universum ist Wonder Woman eigentlich zu Hause? (Im Bild: Lynda Carter die 70er Jahre «Wonder Woman» und Gal Gadot (rechts) «die Neue».

Irgendwann wird man auch mal hungrig, neben leckeren japanischen Spezialitäten im Japan Village und natürlich Fast Food aller Art, gibt’s auch noch was ganz anderes zu Probieren. Denn ab dem 1. Mai ist diese Spezialität ganz offiziell legal in der Schweiz. Um was handelt es sich?

Eines der grossen Highlights der kommenden Fantasy Basel wird sicher das «spezielle Alien-Screening», bei dem noch nie vorher gesehenes Filmmaterial des neuen Kino-Films Alien-Convenant gezeigt wird. Wissen Sie noch von welchem Schweizer Künstler, die originalen Alien geschaffen wurden? Der oder die Künstlerin erhielt dafür 1980 gar einen Oskar.

Neben Games- und Film-Vorführungen und zahlreichen Cosplayern sind auch eine Menge Grafiker und Ilustratoren zu Gast an der Fantasy Basel. Ein Star der Szene ist sicherlich John Howe, der beispielsweise federführend in den «The Lord of the Rings»- sowie in «The Hobbit»-Filmen war. Wissen Sie noch, wo die Filme gedreht wurden?

Ein anderer in der Szene allseits Bekannter ist der Disney-Zeichner Ulrich Schröder. Seit über 30 Jahren zeichnet er Donald Duck. An der Fantasy Basel wird er seine Paradefiguren sicherlich live zeichnen (am Disney-Stand Halle 2.1 Stand 335). Wissen Sie noch, wo Mickey, Minnie, Donald und Daisy zu Hause sind?

Auch eine Menge Schauspieler, Stuntmänner und -frauen werden sich an der Fantasy Basel den Fragen ihrer Fans stellen, unter anderem auch David Haydn-Jones, der vielen aus der Serie Supernatural ein Begriff sein dürfte. Um was geht es eigentlich in dieser Serie?

Am Sonntag ist der Autor Erich von Däniken in der Halle 2.2 anwesend, wird einen Vortrag halten sowie Fragen beantworten. Was sind seine Interessensgebiete und für was ist er bekannt?

Oi! Sie haben noch etwas Nachholbedarf, was ihr «Nerd-Fachwissen» angeht. Ein Glück ist dieses Wochenende die Fantasy Basel. Gehen Sie vorbei und lassen Sie sich in eine der unendlichen Parallelwelten entführen. Es lohnt sich.

Naja... So schlecht waren sie zwar nicht, trotzdem gibts noch etwas Nachholbedarf. Ein Tag an der Fantasy Basel wird Ihnen sicher gut tun...