Das Fasnachts-Comité will sich weiterhin Optionen offen halten

Dass die epidemiologische Lage sich verschärft habe, sei dem Comité bewusst. Man habe die Situation evaluiert und einstimmig beschlossen, die Bemühungen um das Ermöglichen fasnächtlicher Aktivitäten fortzusetzen.

Damit eine Fasnacht 2021 überhaupt denkbar sei, müsse sich die Lage selbstverständlich verbessern, so das Comité. Veranstaltungen, die mit der Covid-19 Verordnung nicht vereinbar seien, würden selbstverständlich nicht stattfinden.

Diese fasnächtlichen Aktivitäten werden bereits vom Comité ausgeschlossen

Der Cortège

Das Musizieren in der Basler Innenstadt

Die Kinderfasnacht

Traditionelle Guggenkonzerte

Motorisierte Wagen und Chaisen

Also eigentlich so ziemlich alles, was die Basler Fasnacht in normalen Jahren ausmacht.

In verschiedenen Projektgruppen tauscht man sich darüber aus, welch andere fasnächtliche Aktivitäten ermöglicht werden könnten. Nach wie vor ein Thema sind die dezentralisierte Fasnacht in den Quartieren und ein möglicher Morgenstraich.

Dass die Durchführung der angedachten Aktivitäten nach wie vor ungewiss ist und auch noch eine Zeit lang bleiben wird, sei dem Comité bewusst, dennoch «will das Fasnachts-Comité im Februar bereit sein, falls doch Aktivitäten möglich sein werden.»