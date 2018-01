Soeben hat der neu zusammengesetzte Grosse Rat das erste Amtsjahr der Legislaturperiode 2017 bis 2020 abgeschlossen. Das waren 23 Sitzungstage inklusive

10 Nachtsitzungen. Wer hatte in dieser Zeit im Kantonsparlament wirklich das Sagen? Wer zieht die Strippen? Wer gehört zu den Meinungsmachern? Es gibt keine Zauberformel, keine einfache mathematische Gleichung, mit der sich das nachweisen lässt. Und doch gibt es Anhaltspunkte. Bewertet wurde aufgrund von fünf verschiedenen Kriterien.

Selbstunkritische Grossräte

Ihren Einfluss machen die Ratsmitglieder in vielerlei Hinsicht geltend. In den Kommissionen, ihren Fraktionen, im Ratssaal oder auch mit ihren Auftritten in den Medien. Und besonders interessant: Sämtliche 100 Parlamentarier, die im Januar 2018 im Grossen Rat sassen, hatten die Gelegenheit, sich und ihre Ratskollegen auch selber einzuschätzen. So soll auch jenes politische Engagement einfliessen, das argwöhnischen Journalisten verborgen bleibt: das Lobbying, die Arbeit in der Kommission. Ein grosser Teil der Grossrätinnen und Grossräte nahm an der Umfrage teil: Rund ein Drittel, verteilt über die verschiedensten Fraktionen. Bis der Rücklauf plötzlich einbrach – gerüchtehalber sei es zu einem überparteilichen Boykott gekommen. Auch Politiker lassen sich und ihre Arbeit nicht sonderlich gerne bewerten.

Die erhaltenen Antworten sind dennoch ein interessanter Spiegel, wie sich die Grossräte gegenseitig sehen. Und auch sich selber: Nur gerade ein Grossrat verzichtete beim Ausfüllen auf eine Selbstbewertung. Die meisten gingen in diesem Punkt eher unkritisch zu Werke.

Alles in allem verdankt Joël Thüring seinen ersten Platz gleich mehreren Faktoren: So genoss er im vergangenen Jahr als Grossratspräsident natürlich eine ausserordentlich hohe Medienpräsenz. Gleichzeitig sitzt er aber neben dem Ratsbüro auch in der wichtigen Geschäftsprüfungs- sowie in der Bildungs- und Kulturkommission, wo er sich engagiert einbringt. Zugegeben: Als Quasi-Berufspolitiker fällt ihm das auch einfacher als anderen. Doch ist auch festzuhalten, dass Thüring von seinen Ratskollegen zumeist gute Noten erhält.

Auf ähnliche Faktoren dürfen sich die beiden Nächstrangierten abstützen: Der Grüne Michael Wüthrich präsidiert die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission, welche in vielen umstrittenen Themen ein gewichtiges Wort mitzureden hat. In dieser sitzt auch Heiner Vischer. Der Liberale hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Verkehrspolitiker auf bürgerlicher Seite entwickelt. Mitte Januar ist er zudem vom Parlament zum Statthalter gewählt worden, womit er in einem Jahr das Ratspräsidium übernehmen dürfte. Wie Thüring und Wüthrich darf er sich zudem über gute Noten seiner Ratskollegen freuen. Viele schätzen ihn als «eher einflussreich» ein.