"Das ist Basel. Ihr seid das Licht der Welt." Starke Worte schallten gegen die Wände des Heinrichmünsters, als Bischof Adalbero II das Münster in Anwesenheit des deutschen Kaisers einweihte. Seither erklangen unzählige Predigten, liturgische Lieder und Gebete in den Gewölben des Gotteshauses.

Das von Matthias Zehnder und Sandra Rudin-Förnbacher geschriebene Stück erforscht die Vergangenheit der Basler Kirche und stellt auch philosophische Fragen zum Glauben. Zum Beispiel, als der Schauspieler Helmut Förnbacher, der die Rollen der jeweiligen Kirchenvertreter verkörpert, das Schiff des Münsters durchquert und sich fragt: "Wieso gehen die Leute in die Kirche?" Oder als ein Kind seine Mutter fragt: "Ist das Münster heilig?"

Humor und Historisches

Die vier historischen Epochen sind in einer Theaterprobe verpackt: Die Regisseurin, gespielt von Dominique Lüdi, bereitet ihre Schauspieler auf die kommende Aufführung des Theaterstücks zum Münsterjubiläum vor. Dabei wird sie immer wieder unterbrochen: Von einem Kirchenangestellten, den das Erklingen " Der Internationalen" in der Kirche stört, vom Organisten, der gerne wieder die Räumlichkeiten für sich alleine hätte oder von einem österreichischen Touristen, der das Grab der Anna von Habsburg besichtigen will. Das ermöglicht dem Stück, neben dem Pathos der einzelnen historischen Ereignisse auch reichlich Humor reinzubringen. Auf die Frage, weshalb das Erdbeben von 1356 nicht auch im Stück vorkommt, antwortet die Regisseurin, dass die Szene aus Budgetgründen nicht aufgeführt werden könne – die Verwüstung des Münsters hätte den Rahmen wohl gesprengt.