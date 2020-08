Das ist der Mann hinter der Corona-Kampagne: «Es zählt allein der Ton»

Gefragt war der Mann schon immer, nun steht er aber erstmals auch im Rampenlicht: Der gebürtige Basler David Schärer (45) gehört zu den erfolgreichsten Werbern und Kommunikatoren des Landes. Das wussten vor der Coronapandemie hauptsächlich die Branchenkenner, mittlerweile ist es auch breiteren Bevölkerungskreisen zu Ohren gekommen. Schärers Agentur zeichnet verantwortlich für die Schutzkampagne des Bundesamts für Gesundheit und er selbst ist deshalb ein begehrter Gesprächspartner für die Medien. Eine ungewohnte Rolle, eigentlich. Denn Schärer verortet sich und seine Arbeit primär im Hintergrund, im Dienst einer Sache oder einer Person.

Zwischen Limmat und Rhein

Seit Anbeginn seiner beruflichen Karriere pendelt er zwischen Kommunikation und Werbung. Das begann beim Theater Basel in der Öffentlichkeitsarbeit, fand eine Fortsetzung bei der Agentur Jung von Matt in Zürich und einem kurzen Gastspiel bei der damaligen Kulturwerkstatt Kaserne. Danach ging Schärer zurück an die Limmat, erneut zu Jung von Matt. In Zürich ist er auch geblieben, an den Rhein zieht ihn heute nicht mehr viel. Nicht, dass Basel in der Werbe- und Kommunikationsbranche nichts zu bieten hätte. Aber für Schärer ist klar, dass es die besten Talente der Schweiz nach Zürich zieht und er deshalb seine eigene Firma, Rod Kommunikation, 2007 mit zwei Partnern wie selbstverständlich auch dort angesiedelt hat. Basel habe zwar bis in die Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts eine grosse Werbetradition gehabt, zum Beispiel mit der legendären Agentur GGK, heutzutage sei die Stadt aber vor allem ein Mekka für die Architektur und ein Magnet für Nachwuchsleute in jener Branche.

Schärer bezeichnet sich als Werber, der mit den Mitteln eines Öffentlichkeitsarbeiters agiert. Ihn interessiert vor allem das, was in der Fachsprache integrierte Kampagnenplanung heisst. Eine Kampagne für jemanden oder etwas, die auf verschiedenen Kanälen läuft und zum Medienereignis wird. «Das ist mein Steckenpferd und meine Leidenschaft», sagt Schärer.

Gutes Selbstbewusstsein, jugendlicher Leichtsinn

Wichtiges Definitionsmerkmal einer Kampagne: Sie hat einen klaren Anfang und ein klares Ende. Dazwischen liegt der Kampf um Aufmerksamkeit, der «sehr anstrengend und oft sehr teuer ist», und um Bedeutung in einer immer lauter und vielfältiger werdenden Welt. Dominik von Matt war sein Mentor, bei ihm hat er das Handwerk gelernt, bevor er sich mit seinen Partnern selbstständig machte, «ausgestattet mit einem guten Selbstbewusstsein und jugendlichem Leichtsinn». Schon bald kam der Durchbruch mit der Kampagne «Slow down, take it easy» zur Unfallprävention. Schärer ist heute noch stolz auf dieses Frühwerk aus der Feder seiner Agentur: Die Figur des Schutzengels sei zum Star geworden, ein begleitender Song wurde zum Nummer-1-Hit in der Schweiz und ganz nebenbei habe man wohl die erste Facebook-Kampagne in der Schweiz lanciert. Es folgten bald weitere Grossaufträge für die Krankenkasse Sanitas und für die Pendlerzeitung «20 Minuten».

Der erste Erfolg seiner Agentur, die Unfallpräventionskampagne, enthielt noch eine weitere Ingredienz, auf die David Schärer besonders Wert legt, nämlich die einer gewissen gesellschaftlichen Relevanz. «Ich möchte etwas bewegen – das ist der Grund, weshalb ich morgens aufstehe.» So engagiert sich Schärer mit seinen Partnern und einem Team von 25 Leuten mit Vorliebe auch im politischen Bereich. Für die «Operation Libero» war er ebenso tätig wie für die Gegner der «No Billag»-Initiative sowie den Wahlkampf des alt SP-Nationalrats und früheren Botschafters in Deutschland, Tim Guldimann. «Tim ist mittlerweile ein guter Freund geworden, wir telefonieren oft und sehen uns regelmässig.»

Ein weiteres, und sehr ungewöhnliches, politisches Mandat hat er sich vor kurzem erstmals in Deutschland geangelt. Er berät einen Politiker, der Stuttgarts neuer Oberbürgermeister werden möchte. Pikant daran: Der SPD-Mann kandidiert, obwohl er von seiner Partei nicht nominiert wurde. Gegen ihn läuft nun ein Parteiausschlussverfahren. Erzählt David Schärer von diesem Mandat, ist ihm die Begeisterung anzusehen und anzuhören. «Hier liegt Pulverdampf in der Luft, das mag ich», gesteht er. Würde er denn Mandate aus allen politischen Kreisen oder zu sämtlichen Themen annehmen? Schärer verneint. Anfragen der SVP oder der AfD in Deutschland würde er ablehnen, ebenso würde er zum Beispiel keine Kampagne führen, welche die Leugnung des Klimawandels zum Inhalt hat. Nach einer kurzen Pause aber schränkt Schärer ein: Natürlich könne man sich fragen, ob ein jeder oder jede in einer liberalen Gesellschaft das Recht habe, dass sein Argument bestmöglich dargestellt wird. Er würde jedoch nie und nimmer sich in den Dienst einer offensichtlichen Lüge oder eines Lügners stellen.

Die Coronakampagne des Bundes ist auch für einen erfahrenen Werber und Kommunikator wie ihn eine neue und enorm grosse Aufgabe, mehr als drei Monate habe seine Agentur Tag und Nacht mit dem Kampagnenteam des Bundesamts daran gearbeitet, die Grenzen zwischen Auftraggeber und -nehmer seien verwischt worden. Im Unterschied zu einer herkömmlichen Kampagne bediene der Kampf gegen Corona die aktive Aufmerksamkeit der Menschen. «Deshalb zählt allein der Ton», sagt Schärer. «Die Kampagne muss dringlich und ernsthaft sein, darf aber keine Panik schüren.» Als Beispiel für die semantischen Feinheiten dieses Auftrags nennt er den Slogan «So schützen wir uns». Zur Diskussion habe auch «So schützen wir die Schweiz» gestanden. «Aber das wäre zu protektionistisch und zu abstrakt gewesen.»

Gestern Snapchat, heute Tiktok – und morgen?

Vor kurzem haben David Schärer und seine beiden Partner die Rod Kommunikation an die grössere und traditionsreiche Consulting-Firma Farner verkauft, beziehungsweise sie darin integriert und sich zu Partnern von Farner gemacht. «Das war ein strategischer Entscheid, damit wir uns selbst bleiben können», sagt der Vater von zwei erwachsenen Kindern, «er geschah nicht aus einer Not heraus.»

Der Schritt ist vor dem Hintergrund einer sich rasch wandelnden und immer grössere Anforderungen stellende Branche zu sehen. «Heute reicht es nicht mehr, eine Leitidee sauber durch sämtliche Werbemittel zu deklinieren.» Das Geschäft mit der Kommunikation und der Werbung sei heute viel fragmentierter, die Kanäle zahlreicher und schnelllebiger, die Diskussionen darüber, was wichtig ist, nicht mehr abreissend: Was gestern noch Snapchat, ist heute Tiktok – und morgen? «Früher war der 30-Sekunden-Spot das Mass aller Dinge, heute sind es die sechs Sekunden Werbung vor dem Abspielen eines Beitrags auf Youtube.» Dieses Tempo ist anstrengend – und zehrt mit zunehmendem Alter. Das Geheimnis von David Schärers Motivation: Neugierigbleiben. Und die Ansprüche an sich selbst hoch halten: «Ich kann mir nicht vorstellen, gemütlich in einer mittelmässigen Agentur mein restliches Berufsdasein zu fristen.»