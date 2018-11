Lange war offen, wer der neue Chef der Herbstmesse-Basel wird. Jetzt ist klar: Es ist Manuel Staub, vormals Geschäftsführer der Pfadibewegung Schweiz und in der Region noch bekannt als ehemaliger Mediensprecher der "Basler Zeitung". Staub ist gelernter Kaufmann und hat zusätzlich einen Master in Kommunikation und Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz abgeschlossen.