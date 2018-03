«Seit Jahren bestehe ein Innovationsstau bei bestehenden Sportanlagen.» So lautet der Einstieg in einen Text aus der «Basler Zeitung», in dem sich die damalige Ressortleiterin Sport des Basler Erziehungsdepartements über Versäumnisse beklagt. Damalig, denn besagter Artikel erschien im Jahr 2004. Er dreht sich hauptsächlich um das Gartenbad St. Jakob. Die Rede ist von «dringenden Sanierungen». Passiert ist seither wenig.

So wenig, dass die Regierung vergangenen August über ein Gebäude dort schreibt: «Die Bausubstanz ist stark geschädigt, so dass (sic) bereits Notmassnahmen getroffen werden mussten, um das Eindringen von Wasser in die Tragstruktur zu verhindern und den Schutz der Badegäste vor herabfallenden Betonbrocken sicherzustellen.»