Das könnte man sich mit den 100 Millionen Mehrkosten des Biozentrums leisten

Ein unfähiger Generalunternehmer, vier Wasserschäden, technische Störungen, Vandalismus und eine Firma, die bankrott ging. Beim Bau des Basler Biozentrums jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. Am Dienstag verkündigte die Bauherrschaft dann Mehrkosten von 70 bis 110 Millionen Franken. Eine gewaltige Summe, die wohl zum grossen Teil auf die Steuerzahler in beiden Basel zurückfallen wird.

Einige Projekte, deren Finanzierung lange umstritten war und die teilweise wegen zu hohen Kosten nicht umgesetzt wurden, hätten mit den Mehrkosten des Biozentrums mehrfach finanziert werden können. Und an manchen Stellen, an denen zurzeit gespart wird, könnte das Geld viel Gutes bewirken.

4,7 x Margarethenstich

Eine schnelle und direkte öV-Verbindung zwischen dem Leimental und dem Bahnhof SBB war geplant. 365 Meter neue Schienen wären verlegt worden. Doch bei der Volksabstimmung im September 2017 lehnte das Baselbieter Stimmvolk den 14-Millionen-Beitrag des Landkantons an den Margarethenstich mit 57 Prozent ab. Somit liegen die Baupläne vorerst auf Eis. Insgesamt hätte der Margarethenstich mit 21 Millionen zu Buche geschlagen. 4,7 Mal hätte das Geld, das beim Bau des Biozentrums zusätzlich anfällt, also für diese neue Tramverbindung gereicht. Die BVB-Grossbaustelle, die im vergangenen Oktober den Verkehr am Basler Bankverein für zehn Tage lahmlegte, hätte sogar 38,46 Mal finanziert werden können. Die Komplettsanierung kostete 2,6 Millionen Franken.