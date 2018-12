Felix Eymann ist nicht nur ein respektierter Arzt in Basel, er ist auch ein Mann, der reich an Lebenserfahrung ist: Spezialarzt für Chirurgie FMH, Präsident der Medizinischen Gesellschaft Basel und, mit einem ordentlichen Unterbruch von vier Jahren, seit 1988 im Basler Grossen Rat. Eymann hat also selbst einiges an gesellschaftlichen Anlässen gesehen und rät: «Das beste Mittel gegen einen Kater ist Masshalten beim Konsum.» An Anlässen wie Silvester gelte ohnehin die Faustregel: Aufhören, wenns am schönsten ist. Doch ergänzt er im Sinne des gesunden Menschenverstands: «Was natürlich nicht für jede zwischenmenschliche Lage gilt.» Empfehlungen, was zu tun sei, wenn man doch einen zu viel hatte, gibt er entsprechend keine ab, «und von den alten Studententricks kann ich also keinen empfehlen». Das ist auch nicht nötig, denn denkt man den Rat des Arztes zu Ende, ist man bei übertriebenem Konsum schlicht – selber schuld.

Der Comedian:

Joël von Mutzenbecher, Entertainer und Schauspieler