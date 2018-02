Die Gegenstände stammen aus den verschiedensten Ecken der Welt. Sie haben die verschiedensten Formen und Farben. Sie glitzern, schimmern, leuchten. Manche sind unauffällig klein, in Brauntönen. Andere sind riesig, besetzen ein eigenes Regal und schreien nach Aufmerksamkeit. Bei einer Begehung des Depots des Museums der Kulturen sind diese Gegenstände spürbar. Beinahe so, als würden sie leise und laut ihre Geschichten erzählen wollen.

Auch die Menschen, die durch das riesige Depot wandern, sind vielfältig: Zum 125. Geburtstag des Museums plant dieses eine spezielle Ausstellung – die Bevölkerung wählt die Ausstellungsstücke aus. Dazu werden 30 Gruppen das Depot besuchen. Heute ist eine Gruppe Flüchtlinge aus der offenen Kirche Elisabethen dran, ihre eigenen kleinen Schätze zu finden und für die Ausstellung vorzuschlagen.

Die vier Leute freuen sich. Im Schnee warten sie darauf, abgeholt zu werden. Die Adresse des Depots kennt niemand – der Ort soll möglichst geheim bleiben. Das Depot verbirgt sich hinter einer unscheinbaren Türe. Eine lange Treppe und ein grosser, etwas wackeliger Warenlift führen zum Raum, in dem die Gruppe der Geflüchteten ihre Gegenstände aussuchen wird. Der Raum, tief unten im Keller, wo das Handy keinen Empfang mehr hat, besteht aus einem langen Gang. Zu beiden Seiten reiht sich Regal an Regal.

Jedes beschriftet mit seinem Inhalt und dessen Herkunftsland. Bevor die grosse Suche nach dem Lieblingsobjekt beginnt, noch einige Anweisungen von Kuratorin Karin Kaufmann: Nichts anfassen, Fotos sind erlaubt. Dann gehts los. Die vier Personen sind zunächst ein wenig zurückhaltend. Wo soll man auch beginnen? An der rechten Wand finden sich Säbel, Figuren und Schmuckstücke aus Europa, die Linke birgt verschiedenste Kinderspielwaren aus Amerika.

Langsam schmilzt das Eis. «Wow!» ist zu hören und «Woher kommt das?». Mahnaz Jafari aus dem Iran hat ihren Gegenstand im Handumdrehen gefunden. Direkt eilt sie zum Regal mit Schmuck aus verschiedenen Regionen Europas. Von Kaufmann lässt sie sich eine Kette um den Hals legen und lacht. Dann entdeckt sie einen Ring. Orangefarben ist er, gross und sehr wertvoll, wie sie später erklärt. «Die Leute in meinem Land glauben daran, dass ein solcher Ring die Potenz der Männer steigert. Ich selber habe auch so ein Schmuckstück zu Hause.» Sie sollte ihn sich von den Daheimgebliebenen schicken lassen, ist sie sich nun sicher.

Die anderen Besucher sind noch unentschlossen. Überall werden Schubladen rausgezogen, die Augen funkeln. Ghias Kuki aus Afghanistan entdeckt nach langem Herumalbern mit seinen Kollegen sein Regal – Pferdefiguren aus aller Welt. «In Afghanistan haben wir ein Spiel. Auf Pferden kämpfen wir um eine tote Geis, die man in eine Art Tor bringen muss.» Stolz erzählt er von seinen eigenen zwei Pferden, mit denen er an solchen Turnieren teilgenommen hat. Stark seien sie, «eben so richtige Hengste».

Französisch lernen

Begeistert stellt er sich für ein Foto neben ein Schaukelpferd, das ihn um einen Kopf überragt. Für die Ausstellung muss aber ein kleineres Pferdchen her – 125 Exponate werden es sein, und sie müssen alle Platz finden. Da es Pferdefiguren in allen Grössen und Farben gibt, ist schnell eine Alternative gefunden. Ghias blickt das kleine Pferdchen aus Indien erfreut an, beinahe so, als wäre es einer seiner starken Hengste in Afghanistan. Der 26-jährige Ghias spricht mehr als fünf Sprachen. «Wenn ich gut Deutsch kann, möchte ich Französisch lernen.» Das ist auch der Plan von Mahnaz. «Schon immer fand ich die französische Sprache sehr elegant. Momentan habe ich aber mit dem Deutsch noch viel zu tun», sagt sie lachend.

Auch Abbas Ahmadi lernt noch Deutsch. Trotzdem erzählt er eine detaillierte Geschichte über den Ring mit dem grossen roten Stein, den er sich ausgesucht hat. In Arabisch steht etwas drauf: «Das sind die Namen der fünf Propheten der Schiiten», erklärt er. Den Ring gibt es in einer roten und blauen Fassung. Der blaue Ring soll seinem Träger Gesundheit bringen. Alle lauschen seiner Geschichte interessiert, Kuratorin Kaufmann schreibt mit.

Der 26-jährige Bereket lässt sich lange Zeit, um den passenden Gegenstand auszusuchen. Ruhig schaut er sich um, zieht die Schubladen aus den Regalen, lässt sich die Geschichte verschiedener Gegenstände erklären. Dann entdeckt er eine kleine Kaktus-Figur. Sie stammt aus Mexiko. «Bei mir zu Hause in Eritrea ist es sehr heiss. Wir haben auch überall Kakteen. Man muss aufpassen, dass man nicht reinfällt», sagt er und lacht.

Zwei schwere Ringe, ein Schaukelpferdchen und eine Kaktus-Figur. Gegenstände, die komplett verschieden sind und trotzdem haben sie etwas gemeinsam: Alle Leute, die in dem kühlen Depot-Raum stehen, verbinden etwas aus ihrer Heimat mit ihrem persönlichen Ausstellungsstück.