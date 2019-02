Andreas Miescher, Präsident des Stiftungsrats, sagt, das Gremium habe sich den Entscheid lange und sorgfältig überlegt, doch schliesslich habe es das leichter zugängliche und eher zukunftsträchtige Online-Medium dem weniger für ein breites Publikum bestimmten Printmedium vorgezogen. Keine Rolle hat offenkundig ein drittes Projekt gespielt, das sich ebenfalls um die mäzenatischen Mittel der Geldgeberin Beatrice Oeri beworben hatte.

Der Entscheid wurde den Parteien am Montagnachmittag eröffnet und per Medienmitteilung um 19 Uhr verbreitet. Doch auch am Tag danach sind die Konturen des neuen Mediums unscharf, das den Medienplatz Basel beleben soll. Bekannt sind zwar die Männer im Hintergrund, die sich als Väter des Mediums werden vorstellen können, sollte es Erfolg haben. Unbekannt ist jedoch sowohl, wer die eigentliche journalistische und verlegerische Arbeit vollbringen soll, als auch, wie die finanziellen Rahmenbedingungen des Mediums sein werden.