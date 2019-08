Leiser hat sich noch kein neues Medium ans Licht der Öffentlichkeit gewagt. Lediglich auf Social-Media-Kanälen kursiert bisher die Ausschreibung für ein Podiumsgespräch pünktlich zum Schulbeginn. Das Thema lautet «Dumme Kinder, schlechte Schulen?».

Eine bisher unbekannte Organisation veranstaltet die Bildungsdiskussion in der Markthalle. Sie heisst «Bajour», wie der Ausschreibung zu entnehmen ist. Auf dem «j» balanciert ein kleines Herzchen, das von Wellen durchbrochen ist – «Bajour» ist der Name des neuen Basler Online-Mediums, das aus den Trümmern der «Tageswoche» erwächst.

Online wird «Bajour» allerdings auch am Tag des Podiums nicht sein. Matthias Zehnder, einer der strategischen Köpfe des Mediums sagt, «die Website ist noch nicht fertig». Aufgeschaltet wird sie, wenn sie fertig ist, einen Termin gibt es dazu nicht. Zehnder sagt: «Wir wollen jede Form von Ankündigung vermeiden, die wir nicht einhalten können.» Oder pointierter in seinen Worten: «Wir wollen nicht in die ‹Republik›-Falle tappen.» Das Zürcher Projekt hat sich selbst unter Zugzwang gesetzt.