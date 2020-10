Das reizende Spiel der Verwirrung: Dragqueen Odette Hella’Grand tritt im Parterre One auf

Sechs übermässig geschminkte Frauen betreten abwechselnd die Bühne und pöbeln die siebte an, die es sich auf ihrem Thron gemütlich gemacht hat. Wobei: Das Wort übermässig ist hier fehl am Platz. Denn genau um die Sprengung solcher Normen und Schubladisierungen geht es bei diesem Event. «Oh G! It’s Drag» heisst die Show der bekanntesten Basler Dragqueen Odette Hella’Grand, die heute im Parterre One steigt. Der erstmals verliehene Zusatz «Roasting Edition» macht die harte, aber faire Pöbelei zum Gebot.

Mit dem Event macht sich Hella’Grand selbst ein Geburtstagsgeschenk. Denn auf der Bühne von anderen Dragqueens «geroasted» – also beleidigt – zu werden, sei «die grösste Ehre», wie sie selbst erzählt. Eigentlich wäre die Show im Mai geplant gewesen, nun findet sie fünf Monate nach dem Geburtstag statt.

Immer noch heisst es allzu oft: Oh mein Gott!

Zur Dragshow im Parterre One hat die Gastgeberin bühnenerfahrene Freundinnen eingeladen, die sie bereits gut kennt. Schliesslich sollen diese wissen, wo es weh tut. Klare Grenzen gibt es aber trotzdem: Bei allem Roasting ist Privates tabu. Ein wichtiges Auswahlkriterium sei auch die Schlagfertigkeit gewesen: «Ich habe die Bösartigsten ausgewählt», kommentiert Hella’Grand stolz.

Obwohl die Basler Kunstfigur den Sprung ins Showbusiness mit solchen Veranstaltungen schaffte – am Anfang ihrer Karriere gewann Hella’Grand gleich sämtliche vier Schweizer Drag-Wettbewerbe in Folge –, wird das heutige Event nicht als Wettbewerb durchgeführt. Da bereits das ganze Leben ein Wettbewerb sei, «wer ist schöner, besser, stärker?», müsse ihre Dragshow da nicht auch noch mitmachen.

Ihren Namen verdankt

Hella’Grand einem Facebookquiz. So habe sie vor Jahren auf der Suche nach einem Künstlerinnennamen vier Quizzes durchgeführt, die versprachen, anhand der Antworten den ideal zum Charakter passenden Namen auszuspucken. Drei- von viermal hiess die Antwort: Odette. Hella’Grand hingegen soll auf die teuflische Seite der Kunstfigur und den verstärkenden englischen Ausdruck «hella» anspielen, andererseits für Grossartigkeit stehen («grand»).

Der Name versteckt sich auch im Veranstaltungstitel. Nicht zufälligerweise entspricht die Floskel «Oh G!» ihren Initialen. Als Abkürzung für «oh mein Gott» spricht sie aber noch etwas anderes an: So sei Drag immer noch mit viel Ablehnung und Vorurteilen konfrontiert. Die Gottesanrufung solle ein ironischer Fingerzeig auf diesen prüden Konservatismus sein.

Manchmal kann Verwirrung erhellend sein

Und hier setzt auch die gesellschaftskritische Komponente dieser Kunstform an. «Wir halten den Leuten einen Spiegel vor», sagt die Dragqueen und meint damit die ganz bewusst übertrieben inszenierten Geschlechterstereotypen. Doch der Witz ist eben genau die doppelte Überlagerung; sind es doch meist Männer, die zwar Frauen darstellen, aber absichtlich nicht normgetreu, sondern überspitzt. Resultat des Spiels ist beim unerfahrenen Publikum nicht selten Verwirrung, was Hella’Grand, wie sie zugibt, Freude bereitet, aber auch ein Ziel verfolgt: «Wer verwirrt ist, denkt zweimal darüber nach.»

Nicht umsonst schrieb die Philosophin und Geschlechterforscherin Judith Butler bereits vor rund dreissig Jahren, dass «man die Geschlechter-Binarität in Verwirrung» bringen müsse, um die Akzeptanz mehrerer Geschlechter zu erreichen.

Oh G! It’s Drag – The Roasting Edition

Freitag, 9. Oktober, ab 21.30 Uhr, ab 20.80 Franken, Parterre One

www.odettehellagrand.ch

