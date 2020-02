Das sind die Sieger des BScene-Votings

Vergangene Woche gab die BScene ihr Programm bekannt. Die Basler Musikschau lockt am 17. und 18. April mit fast 40 Acts auf das Kasernenareal. Die Programmgruppe hatte zusätzlich vier junge Newcomer ausgewählt, die in einem von der bz durchgeführten Online-Voting um einen Platz an der 24. Ausgabe des Basler Festivals buhlten.

Nun stehen die beiden Sieger fest: Finn Today holte sich 51,9% der abgegebenen Stimmen, Lila Martini 26,2%.

Ersterer tritt am Samstag 18. April um 20.30 Uhr im Jungen Theater Basel auf, letztere am Freitag 17. April um 20.45 Uhr im Parterre One. Weitere Informationen zur BScene gibt es unter www.bscene.ch