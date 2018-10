Keiner will den Basler Flughafen-Zug. So scheint es zumindest nach dem Kesseltreiben dieser Woche. Er ist unökologisch, sagen die Baselbieter Grünen. Er bringt mehr Leute an den Euro-Airport und damit den Flughafen zum Wachsen und somit mehr Flüge für die Basler Agglo. Ohne Umweltverträglichkeitsprüfung geht erst einmal gar nichts, befand die Partei, denn wie sagte kurz zuvor schon deren Präsident Bálint Csontos gegenüber dieser Zeitung: «Wer mir mit ökologischen Argumenten diesen Zug verkaufen will, soll dies erst wissenschaftlich belegen, denn davon haben wir in allen Vernehmlassungen bisher noch gar nichts gesehen.»

Und jetzt auch noch der Maire von Saint-Louis: Die Trassen würden das Entwicklungsgebiet der Elsässer Gemeinde durchschneiden, beklagt der Bürgermeister, und damit wiederum Saint-Louis am Wachstum hindern. Zudem sei er viel zu wenig in das Projekt eingebunden worden. Also überall Feinde. Muss sich jetzt das kleine Basel zwecks Steigerung der eigenen Prosperität und Befriedigung gesteigerter Reiselust wieder gegen alle diese Ökos, Fundis und jetzt sogar die eigenen Nachbarn durchsetzen?

Projektionsfläche für Ängste

Derzeit: Ja. Denn der Zug dient vor allem als Projektionsfläche für die verschieden gelagerten Ängste einer ganzen Region. Dabei ist ein Zug an sich noch nicht unökologisch. Zumindest nichts unökologischeres als alle anderen zeitgemäss betriebenen Zuglinien. Natürlich aber liegen die Grünen richtig, wenn sie das ökologische Defizit an der potenziellen Zunahme von Flugbewegungen festmachen. Nur: Die kommen ohnehin. Denn der Flughafen wird und muss um- und ausbauen.

Schon heute wird er als Service-Wüste mit heillos überlasteter Infrastruktur beschimpft. Und die Flugbewegungen werden, so lange Fliegen einigermassen günstig bleibt, nicht nachhaltig sinken. Zug hin oder her. Doch steht auch der Baselbieter Wahlkampf 2019 an: Natürlich geht es hier um sehr viele Stimmen der Baselbieter Agglo-Gemeinden, die unter Fluglärm leiden. Und seit Jahren gegen den Lärm kämpfen. Das Versprechen einer Deckelung des Euro-Airports klingt da verlockend.

Gegen den Zug sein bringt wenig

Dann der Maire: Seine Opposition wiegt fast schwerer, denn er findet auch in Paris Gehör. Und auch für ihn ist das angeschossene Zugprojekt ein dankbares Vehikel, um politischen Druck auszuüben, damit seine Entwicklungsgebiete geschont werden. Seine Stimme hat Gewicht, fast mehr noch als die der gespaltenen Region gegenüber Bern, wo sich die Verkehrsministerin regelmässig Befürwortern und Gegnern des Flughafens gleichermassen stellen muss. Einheitlich ist da gar nichts und schon gar nicht das Auftreten als Flughafenregion. Dabei kennen wirs ja schon: vom S-Bahn-Projekt «Herzstück».

Bevor also mehr Profiteure auf den Anti-Zug-Zug aufspringen, braucht es ein klares Statement fürs Projekt. Aus der Stadt, aber auch aus der Nachbarschaft. Man muss ja den Elsässern nicht gleich eine weitere Million Franken überweisen. Ein Miteinbezug und eine öffentlich deutlich wahrnehmbare Projektführung könnten schon mal reichen.