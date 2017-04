Im Mittelalter waren die meisten Menschen nicht frei. Sie hatten keine politischen Rechte wie heute, sondern mussten als Pachtleute, Hörige oder Leibeigene ihren Grundherren dienen. Sie hatten keine Möglichkeit, die Herrschenden öffentlich zu kritisieren.

Als Ventil diente einzig die Fasnacht als «Herrschaft der Andern», die erlaubte, dass das Volk, verkleidet und deshalb nicht identifizierbar, den Mächtigen drei Tage lang die Meinung ins Gesicht sagte. Das hat sich ja in Basel mit den Laternen, den «Zeedel» und den Schnitzelbänken bis heute erhalten.

Allerdings ist die Fasnacht inzwischen nicht mehr das einzige Ventil. Dank der politischen Rechte und der Meinungsäusserungsfreiheit können die Bürgerinnen und Bürger auch an Demonstrationen teilnehmen, Volksinitiativen ergreifen, gegen Behördenentscheide Beschwerden erheben oder an Versammlungen oder im Internet kritische Kommentare abgeben.

Sie nehmen diese Rechte durchaus in Anspruch, aber leider zum Teil zunehmend in einer unflätigen, niederträchtigen, pöbelhaften Art. Dieses Unflätige, Niederträchtige und Pöbelhafte ist in allen westlichen Demokratien zu beobachten.

In Deutschland kam das pöbelhafte Gebaren mit den Pegida-Demonstrationen auf. Erst vor wenigen Tagen lief im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders ARD der Film «Nervöse Republik – Ein Jahr Deutschland» von Stephan Lamby, der eindrücklich aufzeigt, wie Teile der Bevölkerung die politischen und journalistischen Akteure zur Hölle wünschen und wie Staats- und Medienleute darauf reagieren. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel oder andere Amtsträger irgendwo auftauchen, dann pöbeln Demonstranten sie an mit «Haut ab!» und «Volksverräter».

Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière erklärt dazu im Filminterview, Deutschland sei ja durch die an den verschiedenen Koalitionen beteiligten Parteien (CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP) in den letzten Jahrzehnten ganz gut regiert worden. Es sei zwar richtig, dass alle Fehler machen. Aber es sei beleidigend und in keiner Weise nachvollziehbar, wenn man dafür als Volksverräter betitelt werde.

Der Begriff «Volksverräter» war zwischen 1848 und 1918 ein Schimpfwort der extremen Linken, danach ein Schimpfwort der extremen Rechten, und die Nationalsozialisten haben viele ihrer Gegner als «Volksverräter» hingerichtet. Es ist infam, wenn heute angesichts der vielen Beteiligungsmöglichkeiten anstelle eines echten politischen Diskurses der Beitrag von Teilen des Volkes im Schimpfwort «Volksverräter» gipfelt.

Ähnlich infam ist es, wenn in der Schweiz die Parlamentsmehrheit, die die Masseneinwanderungsinitiative so verfassungskonform wie nur möglich umsetzte, mit dem Schimpfwort «Landesverräter» eingedeckt wird. Denn nach Artikel 267 des Schweizerischen Strafgesetzbuches ist ein Landesverräter, wer schweizerische Staatsgeheimnisse an ein fremdes Land verrät oder wer solche Geheimnisse veröffentlicht. Diesen Tatbestand erfüllt keiner der bezichtigten Politiker oder der angeklagten Medienleute.

Besinnung tut not. Wenn demokratisch Gewählte dauernd als Volksverräter oder als Landesverräter beschimpft werden, untergräbt das schimpfende Volk die Demokratie. Das Volk, das sich verraten fühlt, kann in Wahlen und Abstimmungen anders entscheiden, es kann in Diskussionen andere Positionen vertreten, aber bitte mit Anstand und mit Respekt vor denen, die Verantwortung übernommen haben und sich für das Gemeinwohl abrackern.

Der Film «Inside Bundeshaus» von Karin Bauer, den SRF ausstrahlte, zeigte mit sehr viel Hingabe und Liebe für den parlamentarischen Prozess, dass sich keiner der politischen Akteure schnöde gegen das Volk stellte, sondern dass alle um eine Lösung rangen. Das Volk, das sich verraten fühlt, soll demokratisch agieren statt niederträchtig schimpfen.