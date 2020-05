Das war der Montag: Offene Beizen, begehrte Läden – warum der Ansturm dennoch ausblieb

An das lange Anstehen hat man sich nach acht Wochen Lockdown gewöhnt. So warteten die Menschen gestern Morgen betont geduldig und mit zwei Metern Abstand zueinander auf den Einlass – etwa in die Basler Filiale der Modekette Zara an der Freien Strasse oder in das Warenhaus Globus am Marktplatz. Auch an anderen Orten bildeten sich am Vormittag Warteschlangen – obwohl es zeitweise in Strömen regnete. Drinnen erwartete die Shopper eine bereits vertraute Situation, die Corona-Massnahmen sind omnipräsent: Desinfektionsmittelspender und Masken stehen überall bereit, Abstandslinien zieren die Böden, die Piktogramme des Bundesamts für Gesundheit die Wände.

Gestern war der Tag, der deutliche Lockerungen nach dem Lockdown der vergangenen Wochen brachte. Nicht nur grosse Kleider- und Warenhäuser, auch Boutiquen und Lädeli in den Quartieren, ja sogar Brockenhäuser haben wieder geöffnet. Wer aber dachte, die Läden würden am ersten Tag der Lockerung gestürmt werden, hat sich getäuscht. Der grosse Ansturm blieb aus. Am frühen Nachmittag waren in der Freien Strasse oder in der Gerbergasse keine Warteschlangen vor den Läden zu sehen, in der «Steinen» herrschte gar gähnende Leere.

Vier Stufen Abstand auf der Rolltreppe

Das Warenhaus Globus konnte bereits am Donnerstag seine Türen wieder aufschliessen. Geschäftsführer Roger Rittscher sagt zur bz, die Umsätze hätten sich bis dato auf normalem Niveau bewegt: «Die Kunden haben sich gut verteilt, es war nie ein Problem, die Abstände einzuhalten. Auf den Rolltreppen werden vier Stufen Abstand zueinander empfohlen, und wir weisen die Kunden an, die Lifte allein zu benutzen.» Lediglich vor Ladenöffnung um 10 Uhr habe sich gestern eine Warteschlange gebildet. «Wir sind grundsätzlich zufrieden und froh, dass wir nun wieder loslegen können,» so Rittscher.

Am Besten lief der Verkauf in der Parfümerie des «Globus» am Marktplatz, aber auch in der Kinderabteilung, in «Heim und Haushalt» sowie der Lebensmittelabteilung verzeichnete Rittscher gute Zahlen. Er betont, dass der «Globus» auf ein Einlass-Dosiersystem wie die Mutter Migros setze. «Wir versuchen die Personenzahl so zu begrenzen, dass es auf keinen Fall ein Gedränge gibt.»

Auch Gastronomiebetriebe dürfen seit Montag wieder Gäste empfangen, doch haben viele Betriebe, etwa das Tibits in der Steinen, nach wie vor geschlossen. Mehrere Traditionsbetriebe in der Innenstadt wie die Brasserie «Zum Braunen Mutz» oder die «Schlüsselzunft» öffnen ihre Tore heute Dienstag. Oder in unbestimmter Zukunft, denn die Vorschriften, welche die Bars und Restaurants einhalten müssen, sind streng.

Wenig Gäste und trotzdem ausgebucht

Bei den bereits geöffneten Lokalen zeigt sich ein durchzogenes Bild. Im Unternehmen «Mitte» sind am Mittag bereits einige Tische besetzt, das Salatbuffet lockt mit frischem Gemüse hinter Plexiglasscheiben, die aus Hygienegründen extra für die Wiedereröffnung angebracht wurden. «Heute ist schon viel weniger los als vor dem Lockdown. Ich denke, es wird noch eine Weile dauern, bis das Geschäft wieder richtig anläuft», sagt Küchenchef Tobias Herzog.

Nebenan im Restaurant Safran Zunft ist um 13 Uhr nur ein einziger Tisch besetzt. Sie seien am Vorbereiten, sagt Pächter Alexandre Kaden. «Am Abend sind wir ausgebucht.» Da es eine Weile dauere, den Betrieb wieder hochzufahren, habe die Küche trotz der geringen Auslastung beim ersten Mittagsservice seit dem Lockdown genug zu tun.

Das Restaurant Harmonie war gestern bereits am Mittag ausgebucht. Der Schein trüge allerdings, sagt Anna Götenstedt: «An drei Tischen sassen jeweils nur eine, an den anderen zwei Leute. Da nicht mehr als vier an einem Tisch sitzen dürfen, waren wir also mit neun Gästen ausgebucht.» Dass das Geschäft so nicht rentiert, liegt auf der Hand. Eine Zukunftsprognose zu machen, fällt Götenstedt schwer: «Wir nehmen einen Tag nach dem andern.»