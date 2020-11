Das Wohnraumfördergesetz soll geändert werden – doch zahlreiche Ausnahmen sind eine zu viel

Am 29. November hat das Basler Stimmvolk ein Mammut-Programm vor sich. Nebst zweier nationaler Abstimmungen wird auch kantonal in drei Angelegenheiten entschieden. Nebst dem Hafenbecken 3 und der Trinkgeld-Initiative geht es dabei um die Wohnungssituation in Basel, genauer um das Wohnraumfördergesetz.

Die Diskussionen rund um bezahlbaren Wohnraum in Basel sind altbekannt. Schon im Sommer 2018 entschied sich das Stimmvolk, die sogenannte Wohnschutz-Initiative anzunehmen. Mit der Annahme wurde in der Verfassung verankert, dass der Staat den Erhalt von bestehendem bezahlbarem Wohnraum zu fördern habe. Sobald Wohnungsnot herrsche, müsse der Kanton eingreifen und seine Bevölkerung vor Verdrängung durch Kündigungen und Mietzinserhöhungen schützen. Um diese Ziele zu erreichen, seien zusätzlich zum bundesrechtlichen Mieterschutz kantonale Massnahmen zu ergreifen.

Bezahlbar: 700 Franken für eine Einzimmerwohnung

Mit einer Änderung des Wohnraumfördergesetzes nahm sich der Grosse Rat nun dieses Verfassungsauftrags an. Am 23. April 2020 votierte er knapp mit 49 zu 45 Stimmen für die Änderung – dagegen wurde nun das Referendum ergriffen, weshalb das Volk entscheiden muss, ob das Begehren zu Stande kommt.

Der Grosse Rat hätte beabsichtigt, das seit 2014 geltende Gesetz um Bestimmungen zum Schutz des bezahlbaren Wohnraums zu ergänzen. Was schwammig klingt, ist eigentlich recht klar geregelt: Als bezahlbar gilt die günstigere Hälfte der Basler Mietwohnungen. Für eine Einzimmerwohnung gilt eine Monatsmiete von 703 Franken aktuell als bezahlbar, alles darüber nicht. Für eine Dreizimmerwohnung wären es 1277 Franken und für eine Fünfzimmerwohnung 1664, Nebenkosten nicht miteinberechnet.

Teurere Hälfte der Mietwohnungen nicht betroffen

Jene im bezahlbaren Rahmen liegenden Mietwohnungen sollen nun durch die Gesetzesänderung weiter geschützt werden, erklärt der Grosse Rat. Bei einem Leerwohnungsstand von 1,5 Prozent oder tiefer sollen Sanierungen, Umbauten sowie Abbrüche mit anschliessendem Neubau dieser bezahlbaren Mietwohnungen gesetzlich reguliert werden. Diese Vorhaben würden nur noch bewilligt, wenn danach durch eine Kommission geprüfte Mietzinsaufschläge eingehalten werden. Die Obergrenze für diese soll der Regierungsrat mittels Verordnung festlegen.

Die teurere Hälfte der Mietwohnungen, also jene, die über dem als bezahlbar definierten Mietzins liegen, sind von dieser Bewilligungspflicht nicht betroffen. Dasselbe gilt für Einfamilienhäuser oder Domizile in Liegenschaften mit fünf oder weniger Wohnungen, weil hier die Baukosten für Umbauten und Sanierungen vergleichsweise hoch sind, was für den Grossen Rat einen strengen Mietzinsgrenzwert nicht anwendbar macht. Ebenfalls wären Wohnungen von Genossenschaften oder anderen gemeinnützigen Organisationen von der Regulierung ausgenommen, weil sie nicht gewinnorientiert vermieten. Auch benötigen Sanierungen im bewohnten Zustand, also wenn keine Kündigung ausgesprochen wird, keine Bewilligung.

Grossinvestoren würden befreit

Die zahlreichen Ausnahmen sind denn auch der Stein des Anstosses bei den Initianten des Referendums – sie verstehen das Gesetz als kontraproduktiv. So biete es insbesondere dem stark betroffenen Mittelstand keinen verbesserten Schutz vor Verdrängung. Das Gesetz würde, so ihre Argumentation, die Situation weiter verschärfen, weil es Grossinvestoren, die ausserhalb der bezahlbaren Mietzinsregionen agieren, von der Bewilligungspflicht befreien würde. Gleichzeitig würde man aber solchen Vermietern, die sich aktiv für dem Erhalt von bezahlbarem Wohnraum einsetzen – also auf Leerkündigungen und Mietzinserhöhungen möglichst verzichten und bei Sanierungen Zurückhaltung zeigen – zusätzliche bürokratische Hürden in den Weg stellen.