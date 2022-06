Defizit Die Israelitische Gemeinde Basel schreibt tiefrote Zahlen Da die Gemeindesteuern unter den Erwartungen blieben, weist die Jahresrechnung 2021 massive Einbussen vor. Die bestehenden Dienstleistungen möchte der Vorstand indes dennoch nicht beschneiden.

Die Israelitische Gemeinde lernt dieser Tage nicht nur die Sonnenseiten des finanziellen Lebens kennen. Kenneth Nars

Die Zahlen, die die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) ihren Mitgliedern am Montag präsentiert und diesen davor bereits bekannt gegeben hat, lassen nichts Gutes erahnen. So schliesst die IGB das Geschäftsjahr 2021 mit einem Defizit von rund 232'000 Franken ab. Dies mag überraschen, denn das für die Ausgaben zur Verfügung stehende Budget wurde nicht vollends ausgeschöpft, 167'000 Franken stehen dort noch immer zu Buche. Weshalb ist diese Zahl denn so tiefrot?

Dies liege vor allem an der Einnahme der Gemeindesteuern, die unter den Erwartungen geblieben ist, wie die Israelitische Gemeinde in ihrem Newsletter berichtet. Zu erklären sei dies mit der Steuerumstellung, die bereits an der Budget-GV 2021 thematisiert wurde. Das Problem: Viel Spielraum habe der IGB nicht. Denn weitere Einsparungen würden eine Einschränkung des Gemeindeangebots bedeuten. Auf diese Dienstleistungen möchte der Vorstand jedoch nicht verzichten.

Infoveranstaltung zur Immobilienstrategie geplant

Nun lege man den Schwerpunkt mit Blick auf die Einnahmen. Dies mit dem Ziel, die Mitglieder der Gemeinde möglichst nicht zu belasten. Um dieses Vorhaben präzisieren zu können, ist in der zweiten Jahreshälfte eine Infoveranstaltung zu Immobilienstrategie angedacht.

Trotz des besorgniserregenden Jahresabschlusses wurde die Jahresrechnung auch auf Empfehlung der Revisionsfirma und der Finanzkommission bei nur zwei Enthaltungen und null Nein-Stimmen eindeutig angenommen.