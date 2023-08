Demenzheim Diverse Kündigungen in einer Basler Pflegeinstitution – die Behörden ermitteln In einer Pflegeinstitution in Basel kommt es zu diversen Kündigungen. Die Staatsanwaltschaft untersucht einen ungeklärten Todesfall.

Einst ein Leuchtturm-Projekt, kämpft das Basler Pflegeheim heute an allen Fronten mit Problemen. Kenneth Nars

Anmerkung: Infolge juristischer Intervention des Pflegeheims wurden einzelne Sätze und Formulierungen in diesem Artikel gelöscht, beziehungsweise angepasst.

Es ist eine schwer fassbare Mobilisierung, die da vor sich geht. In den vergangenen Wochen und Monaten meldeten sich immer mehr Leute aus dem Umfeld einer Basler Pflegeinstitution bei dieser Zeitung.

Ihre Berichte gleichen sich: Es ist die Rede von schwierigen Arbeitsbedingungen, von Personalmangel, von Bewohnenden, die unter den Umständen leiden. Und einer geforderten Heimleitung, die auf Beschwerden reagieren muss. Die «Schweiz am Wochenende» sprach mit einem halben Dutzend Mitarbeitenden und Branchenkenner; konfrontierte das Gesundheitsdepartement und die Verantwortlichen des Heims. Das Bild, das sich verdichtet. Das Heim steht vor grossen Herausforderungen.

Wahrscheinlich beginnt die Geschichte rund um die jetzt kritisierte Heimleitung lange vor deren Einstellung. Das Heim hatte sich auf eine spezialisierte Pflege ausgerichtet und Ende 2016 als erstes Heim der Nordwestschweiz ein eigens auf diese Menschen zugeschnittenes Zuhause gebaut. Mit kreisförmigen Gängen, damit die Bewohnerinnen und Bewohner gefahrlos ihrem Bewegungsdrang nachgehen können. Es entstand ein Leuchtturmprojekt. Preis: 40 Millionen Franken.

Im März 2018 übernahm eine neue Heimleitung die Führung. Der Stiftungsrat sehe in ihr die richtige Person, um einen Veränderungsprozess einzuleiten, hiess es im Jahresbericht 2018. «So konnte das Heim bereits im Jahr 2018 eine Vielzahl an Massnahmen umsetzen, um die Stiftung betrieblich fit zu machen und für die Zukunft sicher und nachhaltig aufzustellen.» Die Rechnung ging auf. Per Dezember 2019 konstatierte der Stiftungsrat eine Kostensenkung und Prozessoptimierung. Und stellte gleichzeitig fest: Es ist sehr kostenintensiv, die Bewohner personenbezogen zu betreuen. Im Jahresbericht steht der Satz: «Wir stehen deswegen vor der Herausforderung, jährlich im Entschädigungssystem vergessene Leistungen im allgemeinen Budget unterzubringen.»

Ständig neue Gesichter: Für das Klientel eine Belastung

Aus Sicht der Mitarbeitenden heisst dies: Sie finden zu wenig Zeit, die Bewohnenden einzeln so zu betreuen, wie sie es für richtig halten. Das Wohl der Bewohnenden leide darunter. «Es tut weh, die Bewohner so leiden zu sehen», sagt ein Mitarbeiter, der bereits seit mehreren Jahrzehnten im Heim arbeitet. Die aktuellen Zustände beschreibt er als «katastrophal». «Mir tun diese Menschen leid», sagt ein anderer. Er bricht in Tränen aus.

Unter den neuen Bedingungen wollten einige Pflegende nicht mehr arbeiten. Man muss wissen: In der Alterspflege ist die Fluktuation generell sehr hoch. Die Heimleitung wollte zu dieser Frage wie auch zu anderen erst nicht Stellung nehmen. Erst auf Nachfrage bestätigte diese: 2018 habe die Fluktuation elf Prozent betragen. In der ersten Hälfte des Jahres 2019 war sie immer noch hoch, konnte gegen Ende Jahr aber reduziert werden.

Das Heim bekundete Mühe, das verlorene Know-how zu ersetzen. Mitarbeitende berichten, immer mehr könne Personal nur temporär beschäftigt werden. Eine Mitarbeiterin sagt: «Gerade für Personen mit Demenz ist das schlimm. Sie können sich nicht immer wieder an neue Gesichter gewöhnen. Für uns, die geblieben sind, steigt damit der Einarbeitungsaufwand für die Temporären an.»

Von Seiten Heimleitung wird bestätigt: «Wir mussten tatsächlich vermehrt temporär Personal zur Unterstützung unserer Mitarbeitenden und zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Pflege- und Betreuungsqualität einsetzen.» Und: «Die Herausforderung bestand darin, diese temporär Angestellten, welche in der Regel im Umgang mit unserer Klientel nicht geschult sind, hinsichtlich der dementspezifischen Pflege und Betreuung sorgfältig und dennoch effektiv einzuarbeiten.»

Unter den Pflegenden, die sich beschweren, heisst es, die Heimleitung reagiere äusserst empfindlich gegenüber intern vorgetragenen Beschwerden. Es sei auch schon zu vereinzelten Kündigungen gekommen, deren Hintergrund man nicht nachvollziehen könne. Mitarbeitende und Angehörige berichten weiter, der Personalengpass aufgrund der Pandemie hätte sogar gesundheitliche Folgen für die Bewohnenden gehabt. Dem Verwurf, es sei vermehrt zu Stürzen gekommen, widerspricht das Heim vehement: «Nein, dies trifft nicht zu. Wir führen hierzu Sturzprotokolle.»

Ein ungeklärter Todesfall

Genau in diesem Bereich ist es schwierig, den Überblick über die Vorwürfe zu behalten. Die Enttäuschung und die Wut der Betroffenen bricht sich in immer neuen Anschuldigungen Bahn. Für sie steht fast alles in einer mehr oder weniger direkten Verbindung zur Heimleitung. Vor Kurzem etwa verstarb eine palliative Frau. Was stimmt: Die Staatsanwaltschaft bestätigt eine Untersuchung im Rahmen eines ungeklärten Todesfalls. Was auch stimmt: Die Staatsanwaltschaft muss allen allfälligen Unregelmässigkeiten in einem Todesfall nachgehen. Aufgrund der laufenden Abklärungen kann die Heimleitung nicht dazu Stellung nehmen.

Doch für das Heim brennt es auch in einem anderen Bereich. Inzwischen hat sich nämlich das Gesundheitsdepartement eingeschaltet und kreuzt zu einem unangemeldeten Besuch auf, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Dies bestätigt Departementssprecherin Anne Tschudin. Auch Regierungsrat Lukas Engelberger ist involviert. Mit Verweis auf das Amtsgeheimnis sagt er: Es bestehe ein «intensiver Austausch» zwischen der Abteilung Langzeitpflege und dem Heim, das Gesundheitsdepartement komme damit seiner Aufsichtspflicht nach. Engelberger schiebt nach: «Letzten Endes steht für uns das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner im Fokus.»

Insidern zufolge gestaltet sich der Dialog zwischen dem Gesundheitsdepartement und dem Heim durchaus als schwierig. Das Verhältnis zusätzlich belastet haben dürfte die Corona-Krise. Das Heim war von der Epidemie besonders stark betroffen, 15 Personen starben – von bis dato 52 im ganzen Kanton. In der «Basler Zeitung» über die Heimleitung Kritik am Gesundheitsdepartement. Dabei funktioniert jetzt offenbar die Zusammenarbeit gerade bezüglich Corona ziemlich gut. Die Heimleitung war es denn auch, welche eine Experten-Kommission für den Umgang mit Covid-19 in der Langzeitpflege mitinitiiert hatte.

Wer den Angestellten zuhörte, bekam immer krassere Anschuldigungen an die Adresse der Heimleitung zu Ohren. So schwarz-weiss, wie in den ärgsten Schilderungen der Mitarbeitenden dargestellt, dürfte die Situation im Pflegeheim kaum sein. Es lässt sich aber auch nicht wegreden: Das Pflegeheim steht vor grossen Herausforderungen.