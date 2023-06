Demo Bis zu 9000 Teilnehmerinnen demonstrierten friedlich: Das war der Feministischen Streiktag in Basel Zum ersten Mal seit Monaten verlief eine Demonstration in Basel wieder ohne Eskalation. Die Polizeidirektorin Stephanie Eymann führte im Vorfeld Gespräche, am Tag selber war die Polizei praktisch unsichtbar.

Feministischer Streik trifft auf die Art Basel: Demonstrierende vor dem Kunstmuseum. Bild: Kenneth Nars

Mit grosser Anspannung schauten die Involvierten in Basel dem 14. Juni, dem Feministischen Streiktag, insbesondere der bewilligten Demo, entgegen. Mit den Demonstrationen der letzten Monate im Kopf war die Angst vor einer erneuten Eskalation berechtigt. Um eine solche dieses Mal zu verhindern, traf die Polizeidirektorin Stephanie Eymann Vorkehrungen und lud zwei Organisatorinnen des Streiks im Vorfeld zu einem deeskalierenden Gespräch ein. Beide Seiten zeigten sich danach zuversichtlich.

Ob wegen des Gesprächs, bleibt unklar. Klar ist, dass die Demonstration am Mittwoch friedlicher nicht hätte sein können. Die Polizei hielt sich nicht nur zurück, sondern war praktisch unsichtbar.

13 Bilder 13 Bilder Eindrücke vom Feministischen Streik in Basel. Bild: Kenneth Nars

Am späteren Nachmittag versammelten sich die Demonstrierenden auf dem Theaterplatz. Eine violette, aufblasbare Faust überragt die Serra-Plastik um einige Zentimeter, in der Luft schweben Unia-Ballone, VPOD-Fahnen wehen im Wind. Nach einer Performance des queerfeministischen Tanzkollektivs setzt sich der Demozug in Bewegung. Nur zwei Polizistinnen des Dialogteams sind sichtbar.

Über den Steinenberg laufen die Frauen und vereinzelt auch Männer in Richtung Kunstmuseum. In der Mitte des Kreisels zeigt eine riesige Hand - sie ist Teil des Art Parcours - das Peace-Zeichen. Die Demonstrierenden übernehmen die Geste jubelnd.

Frauenstreik trifft auf Art Basel

Beim Passieren der Mittleren Brücke treffen die Schwenkel der Art Basel mit dem Logo des Sponsors UBS auf antikapitalistische Banner. Parolen wie «unsere Körper, unsere Strassen» oder «solidarisiere, mitspaziere» hallen durch die Luft. Auch für die Polizei war die Demo dieses Mal eher ein Spaziergang. Mit einigem Abstand liefen etwa zehn Mitglieder des Dialogteams plaudernd mit. Polizisten in Vollmontur oder Polizeiautos gab es keine.

Nach rund zwei Stunden endete die Demonstration wieder auf dem Theaterplatz. Die Polizei geht von 8000 bis 9000 Teilnehmenden aus und schreibt von einer friedlichen Kundgebung «ohne relevante polizeiliche Vorkommnisse».