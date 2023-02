Demo in Basel Konfrontation zwischen Polizei und Demonstrierenden An einer unbewilligten Demonstration kam es am Samstag in Basel zu Scharmützel zwischen der Polizei und Demonstrierenden, sowie Sachbeschädigungen.

Demonstration in Basel eskalierte am Samstag. Bild: zvg/ Polizei BS

Rund 400 Personen versammelten sich am Samstagnachmittag im De-Wett Park beim Bahnhof SBB in Basel für eine Kundgebung unter dem Motto «Die Klimakrise ist jetzt. Die Verantwortlichen sind hier!». Der Demonstrationszug bewegte sich laut Polizei via Elisabethenstrasse zum Bankverein. Dort zündeten Demonstrierende Kisten an, welche sie zuvor auf dem Platz aufgetürmt hatten.

Rund 200 Demonstrierende versuchten via Steinenberg zum Barfüsserplatz zu gelangen. Sie wurden jedoch von der Polizei mit Gummischrot, Pfeffersrpay und Tränengas daran gehindert, via Barfüsserplatz durch die Grossbasler Innenstadt weiterzuziehen. Die Polizei schreibt von Angriffen mit Feuerwerkskörpern, Steinen und weiteren Gegenständen seitens der Demonstrierenden.

Weiterzug ins Kleinbasel

Der unbewilligte Demonstrationszug zog anschliessen via Wettsteinbrücke und Wettsteinplatz Richtung Messeplatz weiter. Sowohl dort wie auch im weiteren verlauf der Demonstration im Kleinbasel kam es laut Polizei zu Angriffen auf Beamte der Kantonspolizei. Die Demonstration löste sich circa um 17.30 Uhr auf dem Theodorskirchplatz auf.

Die Polizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass «anders als bei anderen Kundgebungen war ein überwiegender Teil der Demonstrierenden gewaltbereit und mit Schutz- und Vermummungsmaterial ausgerüstet.» Ein Teil der Demonstrierenden habe die Konfrontation mit der Polizei gezielt gesucht. Dabei seine zwei Polizistinnen und ein Polizist durch Feuerwerkskörper verletzt worden, wie die Polizei schreibt.

Auf der gesamten Route kam es, laut Medienmitteilung der Polizei zu diversen Sachbeschädigungen durch Schmierereien und Farbbeutel. Der Tramverkehr im Bereich Bankverein kam über eine länger Zeit zum erliegen. Praktisch im ganzen Netz der Basler Verkehrsbetriebe BVB kam es zu Einschränkungen und Verspätungen auf Grund der Demonstration.