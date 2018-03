Eigenen Angaben zufolge wollten die Aktivisten damit die «Unterstützung des Konzerns für das Erdogan-Regime» anprangern. Novartis unterhalte mehrere Standorte in der Türkei und profitiere damit von schlechten Arbeitsbedingungen, hiess es in einer am Montag versandten Mitteilung. Zudem kam es in den vergangenen Tagen und Wochen mehrfach zu Sprayereien im Zusammenhang mit den Vorgängen in der Türkei.

Seit mehreren Tagen versuchen Aktivisten, den Türkei-Konflikt in Basel zum Thema zu machen. Am vergangenen Wochenende haben in Basel ungefähr 2000 Personen gegen den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayip Erdogan demonstriert. Am Rande der Veranstaltung sei es zu einem Handgemenge gekommen, gab die Polizei auf Anfrage bekannt.

Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet, hat die türkische Armee das wichtigste Spital in der umkämpften Stadt beschossen und dabei 16 Zivilisten getötet. Seit vergangener Woche sind nach Angaben von Aktivisten bereits mehr als 150 000 Zivilisten vor der Offensive der türkischen Armee geflüchtet. In der Nacht zum Samstag habe es heftige Kämpfe am Nordrand der Stadt gegeben. (bro/sda)