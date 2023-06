Demonstration 300 Personen prangern Polizeigewalt in Basel an – es soll aber auch ein nationales «Problem» sein Der Demonstrationszug unterstellte allen Polizistinnen und Polizisten Rassismus und Gewalt. In Reden berichteten Sprecher von verschiedenen Fällen.

Etwa 300 Personen demonstrierten gegen Polizeigewalt, Rassismus und Repression. Sie wiesen auch auf Fälle in Zürich, Bern und Lausanne hin. Bild: Fabian Schwarzenbach

Es waren rund 300 Personen, die sich am Samstag gegen 15 Uhr auf dem Claraplatz versammelten. Mehrere Fälle von Polizeigewalt haben die Teilnehmenden mobilisiert, um auf die Strasse zu gehen. Unter anderem soll ein Algerier bei der Mitnahme auf den Polizeiposten Clara gewürgt und im Befragungsraum geschlagen worden sein. Dies berichtete die «Wochenzeitung». Gegen die beteiligten Polizisten sei ein Strafverfahren eröffnet worden.

Der Fall wurde von einer Sprecherin vor dem Polizeiposten Clara, der zurzeit saniert wird, erzählt. Sie sagte, dass der Claraposten ein Ort der Gewalt sei. Sie hatte dabei einen konkreten Polizisten im Visier, ohne genauer auf ihn einzugehen. Weiter urteilte die Sprecherin, dass die Gewalt System habe. Dabei zielte sie nicht nur auf die Polizei ab, sondern es bekamen auch andere Bereiche des Staates ihr Fett ab, insbesondere die Migrationsbehörden. Auf einem Transparent wurde konkret die Abschaffung von Polizeikontrollen gefordert.

Ein nationales und nicht nur ein Basler «Problem»

Neben Basler Demonstranten waren auch solche aus Zürich zugegen und auch sie rollten explizit Fälle von angeblicher Polizeigewalt in den Städten Lausanne, Bern und Zürich aus. Die Kundgebungsteilnehmer erklärten das Problem zu einer landesweiten Sache. «Schweizer Polizisten, Mörder und Rassisten», lautete ein Slogan.

Einzelne Teilnehmer warfen aus dem Demonstrationszug immer wieder grüne Flugblättchen, auf denen in verschiedensten Sprachen Slogans notiert waren, wie zum Beispiel: «Zusammen gegen Polizeigewalt» oder an Basels Polizeivorsteherin gerichtet: «Eymann go heimann». Ein Besucher eines Strassencafés zerriss demonstrativ einen Zettel vor einem Demonstranten. Beide waren anschliessend nicht in der Lage, eine sachliche Diskussion zu führen.

Die von den Behörden bewilligte Demonstration führte via Wettsteinbrücke und Bankverein an die Heuwaage vor den Sitz der Basler Staatsanwaltschaft. Der Öffentliche Verkehr durch die Innenstadt kam teilweise vollständig zum Erliegen.