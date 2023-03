Video: Jonas Hoskyn

Die Demonstrierenden versammelten sich gegen 16 Uhr auf dem Barfüsserplatz in Basel. Nach Reden zog der Demonstrationszug via Falknerstrasse in Richtung Marktplatz weiter.

Vom Barfüsserplatz her machte sich der Demonstrationszug auf in Richtung Marktplatz. Bild: Jonas Hoskyn

Bei der Verzweigung Falknerstrasse – Rüdengasse hinderte die Polizei den Demonstrationszug am weiterkommen. Darauf hin kehrte dieser um und zog via Barfüsserplatz weiter Richtung Heuwaage.

Die Polizei hinder die Demonstration am weiterziehen Richtung Marktplatz. Bild: Jonas Hoskyn

Von der Heuwaage zog die Demonstration weiter in Richtung Bahnhof.

Update folgt ...