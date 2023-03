Demonstration Hitzige Diskussion im Grossen Rat: Die Demo zum Frauentag sorgt für epische Debatte Eine Interpellation zum Basler Polizeieinsatz während der Demonstration zum internationalen Tag der Frau am 8. März führte im Grossen Rat zu einer langen Diskussion. Es wurden harsche Vorwürfe und grosse Unzufriedenheit auf beiden Seiten laut.

Im Grossen Rat hat der Polizeieinsatz an der Demonstration am 8. März für eine hitzige Diskussion gesorgt. Bild: Kenneth Nars

Dass im Grossen Rat die Diskussion zu einer Interpellation verlangt wird, kommt nicht allzu oft vor. Es kann als Zeichen dafür angesehen werden, dass ein Thema vielen unter den Nägeln brennt - so, wie die nicht bewilligte Demonstration am Tag der Frau am 8. März, die von der Polizei unter anderem mit dem Einsatz von Gummischrot beendet wurde.

Tonja Zürcher wollte per Interpellation vom Regierungsrat wissen, wie er den in ihren Augen unverhältnismässigen Polizeieinsatz rechtfertige. Mit den Antworten von Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann war die Basta-Politikerin nicht zufrieden. Deshalb beantragte sie eine Diskussion, bei der sich rasch zeigte, in welchen Bahnen sie verlaufen sollte.

Etwas vereinfacht: Links-grün kritisierte den Polizeieinsatz vom 8. März, die Bürgerlichen lobten das harte Durchgreifen. «Ihr seid der Vortrab der Chaoten», sagte SVP-Grossrätin Jenny Schweizer an die Adresse ihres SP-Ratskollegen Tim Cuénod. «Es nützt nichts, Chaoten mitmarschieren zu lassen und danach die Hände in Unschuld zu waschen», sagte Schweizer. Sie verwies dabei auf die Klimademonstration am 11. Februar, an der es zu grossen Sachbeschädigungen gekommen war.

Von allen gewünscht: Dialogbereitschaft

Einig ist man sich nur in einem Punkt: Es braucht mehr Dialog. Jedoch wird weder der Polizei noch den Demonstrierenden die Bereitschaft dazu attestiert. So sagte Stephanie Eymann in ihrem Schlussvotum: «Es ist schwierig, den Dialog von der Polizei zu verlangen, wenn es kein Gegenüber gibt.» Am 8. März habe kein Dialog stattgefunden, da sich seitens der Demonstrierenden im Vorfeld niemand dazu bereit erklärt habe. Damit verwies die Regierungsrätin auf den fehlenden Antrag für eine Bewilligung, mit welchem sich Diskussionen im Nachhinein vermeiden liessen.

Die Sicherheitsdirektorin nahm zum Schluss erneut Stellung zur Rücktrittsforderung an die Adresse des Basler Polizeikommandanten Martin Roth. Dies tat sie als Vertreterin des Gesamtregierungsrates: «Wir haben mit Befremden von dieser Forderung Kenntnis genommen und wir lehnen sie dezidiert ab.»