Demonstrationen Nach Forderung zum Rücktritt: Basler Polizeikommandant Martin Roth wehrt sich Die unbewilligte Demo anlässlich des Weltfrauentags gibt noch immer zu reden. Nun äussern sich neben den Parteien auch der Polizeikommandant und die Universität Basel.

Die Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) und der Polizeikommandant Martin Roth sprachen über die unbewilligte Demo. Bild: Kenneth Nars

Neben dem Personalengpass bei der Basler Polizei war an der Pressekonferenz auch der Einsatz gegen die unbewilligte Demonstration am Mittwoch ein Thema. Polizeikommandant Martin Roth zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz. «Im Grundsatz würden wir nichts anders machen», sagte er.

Als Reaktion auf den massiven Polizeieinsatz hatten am Donnerstag linke Parteien seinen Rücktritt gefordert. Das sei nicht sehr angenehm, sagte Roth: «Es geht nicht nur gegen mich als Person, sondern auch gegen mein Umfeld. Die SVP und LDP lobten hingegen den Polizeieinsatz.

Wie bei Asterix und Obelix

Polizeisprecher Adrian Plachesi ergänzte, dass die beiden vorderen Reihen des Demozugs vermummt gewesen seien, was verboten sei. Zudem seien sie mit Schutzmasken und Blachen ausgerüstet gewesen. Sie seien wie die Römer bei Asterix und Obelix auf die Polizei zumarschiert.

«Wenn man Gummischrot auf die römische Schildkröte schiesst, dann ist es weniger gefährlich.» Roth rechtfertigte sich: «Wir greifen keine Demonstranten an, sondern verhindern Sachschäden.» Nach dem Einsatz hätten sie auch mehrere Schutzmasken, Spraydosen und Handschuhe konfisziert. Ob Reizgas, Pfefferspray oder Gummischrot eingesetzt werde, entscheide jeweils der Einsatzleiter, sagte Roth. Dabei komme es auch immer darauf an, wo sich die Demonstrierenden befinden würden.

Die Demonstrierenden trafen sich beim Petersplatz und liefen dann zur Unibibliothek, wo sie von der Polizei eingekesselt und gestoppt wurden. Bild: Kenneth Nars

Aktivisten des «Grauen Blocks» schrieben gestern auf Twitter, dass Demonstrantinnen und Demonstranten während der Einkesselung Zuflucht in der Uni-Mensa gesucht hätten, und kritisierten: «Kurz vor Mitternacht drangen zirka 20 voll ausgerüstete Polizistinnen und Polizisten in das Gebäude ein.» In einem offenen Brief forderten nun studentische Organisationen von der Universität Antworten zum Zutritt der Polizei.

Die Uni Basel rechtfertigt Zutritt der Polizei

Auf Anfrage schreibt Matthias Geering, Mediensprecher der Uni Basel: «Die Universität Basel soll ein sicherer Ort sein, aber sie ist kein rechtsfreier Raum.» Wenn die Polizei im Rahmen eines Einsatzes die Räume der Universität betrete, so sei sie gemäss dem Polizeigesetz des Kantons Basel-Stadt legitimiert.

Für Diskussionen sorgte auch, dass am Tag nach der Demo ein unbewilligter Marsch von Anhängern von Slovan Bratislava geduldet wurde. Das Polizeiaufgebot war gering, trotz über hundert Fans und Pyros. Sie hätten nicht damit gerechnet, sagte der Polizeikommandant. Trotzdem seien sie von keiner Gefahr ausgegangen, denn: «Wir wussten, wohin sie gehen.»